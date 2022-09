Los ataques de celos de Eliana Guercio cuando piropeaban a Sergio “Chiquito” Romero: “¿Vos los dientes los querés adentro o afuera?”

Mientras daba una entrevista para el programa Intrusos, la esposa del ex arquero de la selección Sergio Romero, Eliana Guercio contó de varias situaciones en que sintió celos por la insinuación de mujeres sobre su marido. En la misma reveló que una de esas situaciones ocurrió cuando estaban en Holanda y otra involucró a nada menos que la artista Rihanna.

De la primera situación contó que mientras estaban en Holanda: “Fuimos a una compañía de celular en Holanda para dar de bajas unos números de teléfonos y había una chica que no paraba de mirarlo y se tocaba el pelo. Yo estaba embarazada y me puse intensa, entonces en un momento él me abraza como diciendo ‘estoy con ella’”.

Luego agregó: “A ella no le importó nada y seguía. En un momento ella le dijo ‘Romero te extrañamos mucho en AZ Alkmaar’. Yo terminé arriba del escritorio diciéndole en mi holandés que era malo ‘¿vos los dientes los querés tener adentro o afuera de la boca?’”. Finalmente terminó esa anécdota algo divertida: “Paqui, que era una mujer española que trabajaba con nosotros, me agarraba de la campera y me frenaba. Todo el local mirando y yo estaba a los gritos”.

Por otro lado, contó que en 2014 ocurrió otro evento similar, pero esta vez involucraba a nada menos que la cantan Rihanna. Resulta que durante el mundial de Brasil la artista habría escrito por Twitter: “Romero is on point”, y ante eso la mujer del arquero le contestó: “Si salimos campeones, se lo presto por una semana”. Contó en la entrevista que: “Yo sonreía y me hacía la que estaba todo bien, pero por dentro era ‘ay, dios mío no lo permitas… llega a la final y llega Rihana a Brasil’”.

Finalmente agregó: “Me llamaba todo el mundo y me decía ‘Rihanna está en Brasil’. Pensé que me estaban jodiendo pero con los llamados me di cuenta de que era verdad”.