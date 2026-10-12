Los alimentos comenzaron octubre con nuevas subas de precios

La primera semana de octubre mostró una aceleración en el precio de los alimentos que amenaza con llevar a la inflación de octubre a la zona del 2%.

Este martes el INDEC dará a conocer la variación de precios al consumidor de septiembre, pero las consultoras ya comenzaron a dar los primeros indicios de lo que sucedió en el arranque de octubre, especialmente en el tema de los alimentos.

Para LCG, en los primeros días del mes en curso la suba de precios de los alimentos fue de 0,5%, de acuerdo a un trabajo que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Esta variación mantuvo una dinámica alcista en el valor de los insumos básicos de alimentación y, en las últimas cuatro semanas, el salto promedio para esta consultora es de 4,3%.

Los principales aumentos se dieron en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

En tanto, Analytica informó que, de acuerdo con la canasta de productos que evalúa, la suba del precio de los alimentos en el inicio de octubre fue de 0,8%. Según esta medición, en las últimas cuatro semanas el aumento de precios es de 2,8%.

Los aumentos más importantes se dieron en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

Analytica consideró que, con esta base, la proyección de inflación para octubre es de 1,9%.

A estos ajustes de los precios de los alimentos aún se les deben sumar las subas de los servicios públicos.

En consecuencia, los primeros datos no son favorables al Gobierno, dado que se habría frenado por completo el proceso de desinflación, que es considerado clave para la recuperación del poder adquisitivo.

Cabe recordar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ya había anticipado esta situación al proyectar para octubre una inflación de 1,7%.