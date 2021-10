Lorena Guerrero: “La verdad que re agradecida y feliz porque hoy por hoy tener el techo propio es re difícil”.

(Por Ciudad Noticias): La saavedrense Lorena Guerrero, es una de las que logró llegar a su casa propia tras ser seleccionada por puntaje y en dialogo con La Zero FM, mostró su tremenda felicidad.

“La verdad que estoy re agradecida, feliz y más que nada porque hoy por hoy tener un techo propio es re difícil. En un momento en donde las cosas son difíciles de llevar.

La verdad que no me lo esperaba porque hace montón de años que estaba anotada, antes de que nacieran mis nenes y la verdad que cuando me avisaron que quede con la casita dije…¡qué bueno!…por ellos, por mí y por lo que es tener la casa de uno. La verdad que estamos felices”, contó Lorena Guerrero quien se mostró muy emocionada.

“Esto es un cambio en líneas generales, en uno también, porque el cambio viene de un montón de cosas, de vivir en un lugar que tenes un montón de historias y pasar a otro lugar, pero los cambios siempre son buenos”.