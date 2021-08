“Lo veo sufrir”, el dolor de Hernán Drago al revelar que su hijo se quiere ir del país

Hernán Drago contó la difícil situación que vive él como padre al ver que sus hijo de 19 años se quiere ir del país.

En la última emisión de La Noche de Mirtha, Hernán Drago contó la difícil situación que está atravesando como padre al tener que impulsar a su hijo a que se vaya del país. “Lo veo sufrir”, sostuvo el modelo mientras hablaban de las próximas elecciones.

Luego de que Diego Sehinkman diera su opinión sobre la situación de Argentina, el participante de Bienvenidos a Bordo agregó: “Con una visión tan clara de la cultura del laburo, de la enseñanza, de la justica, la pregunta desde este termómetro es: ¿Cuánto tiempo se tarda en sanar un país con este circulo vicioso?”.

“Décadas, 20 años”, le respondió otra de las invitadas. Hernán Drago se mostró indignado por la situación actual del país y en ese sentido continuó: “Yo siendo un tipo optimista, constructivo y positivo, en un momento viene el cansancio y el hartazgo. Yo digo que no se si lo voy a ver cambiar”.

En ese sentido, contó la difícil situación que vive él como padre al ver que sus hijo de 19 años se quiere ir del país. El modelo contó que el adolsecente es arquero de fútbol y tiene la oportunidad de ejercer su profesión en el exterior. “Con todo el amor del mundo, ¿Le voy a dejar a mi hijo “décadas decadentes”, o mejor le digo andate a Ezeiza?”, explicó.

“Lo veo sufrir a mi hijo así. No está bueno que se quede en este país. Tampoco me gusta la idea de que viva a más de 2 mil kilómetros”, reconoció Hernán Drago. “Me veo en la obligación de aconsejarle, con lo que me dicen, que busque en otro país”, concluyó.

FUENTE; MITRE