Lo que dejó la conferencia de prensa de una nueva edición del “Ahora Emprende”.

Por Ciudad Noticias): Los ediles del vecinalismo Matías Nebot, Griselda Cledou, el consejero escolar Osmar Herrera y la integrante del espacio Paola Sbarbati, fueron parte del anuncio ante los medios de comunicación.

Matías Nebot; “Vamos a tener una jornada que proviene del programa -AHORA EMPRENDE-, algo que nosotros venimos trabajando desde el año 2018. La primera jornada que realizamos en ese año, fue con más de 75 emprendimientos, tuvimos más de 75 participantes del distrito de los cuales de esos 75, 45 emprendimientos actualmente están en desarrollo y en funcionamiento, algunos un poco más adelantados, otros un poco menos pero están todos en funcionamiento y están siendo también acompañados por ésta clínica de emprendedores.

Nosotros siempre decimos que estas capacitaciones, en realidad, los emprendedores, los comerciantes u otro tipo de actividades económicas, nos han manifestado que son muy importantes porque no siempre todo pasa, obviamente que es una gran parte de recurso económico para emprendedor, pero no siempre el recurso económico lo es todo y en este sentido, este tipo de capacitación es gratuita, es bueno que aquel que quiera anotarse sepa que es totalmente gratuita, hay asesoramiento desde marketing, publicidad, análisis económico y realmente son sumamente fructífero y sirven mucho para acompañar al emprendedor.

Aquel emprendedor que realiza productos en su casa y tiene algo que pueda llevarlo para poder mostrarlo en la jornada, también es interesante porque tanto María Fernanda como María Elena, siempre están muy cerca de los emprendimientos y es una forma de…, ellos van haciendo un archivo de todas las localidades.

(AHORA EMPRENDE), ser desarrolla prácticamente en todos los distritos de la provincia de buenos aires, la diputada Fernanda Bevilacqua ha tratado de llegar a la mayor cantidad de distritos, en el caso del nuestro, el distrito de Saavedra ya pasamos más de cuatro veces, digamos en todos sus formatos, presenciales, después hubo otro más personalizado y también virtual.

Asique bueno, hacer una invitación y este tipo de jornadas me pone muy contento poder traerlas porque es un apoyo a los emprendedores que son una parte fundamental del desarrollo económico del distrito de Saavedra y para nosotros poder aportar este grano de arena, porque estas capacitaciones ayudan, no solucionan un problema de fondo pero vienen a colaborar, ayudar y acompañar a los emprendedores que, ante tanta crisis económica social y demás me parece que hay mucha gente que está emprendiendo desde su casa y bueno, para nosotros es importante poder acompañarlos”, aseveró el edil de Todos por Saavedra Matías Nebot.