Lo que dejaron las PASO en la farándula: extravagantes looks y escraches en la foto del DNI

En una jornada repleta de emociones, los famosos no iban a perder la oportunidad de cumplir con su deber cívico, y, además, porqué no, lucir sus looks.

Una de ellas fue la pequeña Ana García Moritán, quien acompañó a votar a Pampita, con looks combinados y complicidad. La modelo fue a sufragar junto a la pequeña hija que tuvo con Roberto García Moritán.

Por otra parte, como cada año, se volvió a viralizar un hilo de Twitter que reveló las postales que figurarían en los documentos de algunas celebridades. Los internautas no perdonan y filtran las fotos de DNI de los famosos “a cara lavada” que figuran en el padrón.