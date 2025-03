Lo más destacado del discurso de Nebót en la apertura del nuevo periodo de sesiones

(Por Ciudad Noticias): Hace unos meses éste diario online, daba cuenta de presuntas irregularidades que se habrían dado en certificaciones de obras que deberían haber comenzado a comienzo del año pasado, y sin embargo, ante la falta de firma en certificaciones y otras cuestiones que el actual intendente remarcó, no se pudieron ejecutar. En su discurso en el que dejó inaugurado el nuevo periodo de sesiones del HCD, te mostramos lo más destacado:

Residuos reciclables. Gracias a las gestiones que realizamos en el Ministerio de Ambiente, obtuvimos una balanza para pesar estos residuos y mejorar el proceso de venta de los mismos. Hasta la fecha vendimos

Taller. Reorganizando al personal y poniendo en valor al sector de herrería, logramos centralizar y llevar adelante trabajos que antes derivábamos a terceros, lo que nos permitió realizar más de 500 reparaciones generales de vehículos

Red vial rural. Aquí tenemos un enorme desafío debido a la maquinaria que no ha sido renovada a lo largo de los años. Los trabajadores de este servicio hacen importantes arreglos con maquinaria que, si bien se encuentra en funcionamiento, hoy requiere de modernización. Sin embargo, llevamos adelante obras importantes como el arreglo del pantano seco de la Tramontana, el camino de “Las Encadenadas”, comenzamos con la reparación y la puesta a punto de los caminos hacia las escuelas rurales.

Asimismo, como un hito importante en este servicio, conformamos, finalmente, la ansiada comisión vial con la que nos estamos reuniendo una vez al mes, llevando propuestas para mejorar el estado de los caminos e incorporar algunas herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la evaluación de los mismos, conociendo su estado en tiempo real.

Para esto, nos reunimos en 2024, con la Universidad Nacional del Centro ya que la misma posee un grupo especializado que realiza la evaluación de los caminos rurales en sus diversos aspectos y también con una ingeniera que realiza este tipo de análisis, con el objetivo de encontrar la solución que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Oficina Técnica. Aquí quiero detenerme porque no se suele hablar de esta parte de la secretaría ya que es la menos “visible” a pesar de ser la que está detrás de cada obra y servicio apoyando desde la parte técnica y administrativa. A lo largo del 2024, y continuando en el 2025 por la complejidad de la situación, los trabajadores de esta oficina comenzaron a reconstruir más de 20 expedientes, la mayoría de la gestión anterior, de obras que fueron conveniadas y solicitadas a las Provincia de Buenos Aires y que, en su mayoría o no fueron rendidas correctamente o fueron realizadas o realizadas a medias. Entendemos que el año 2023 tuvo una situación económica muy compleja que llevó a que muchas de las licitaciones y contrataciones cayeran porque los precios sufrieron grandes desajustes. Sin embargo, lamentablemente debo decirlo, por lo menos 8 de estas obras habían recibido financiamiento provincial, dinero que no fue rendido o que no fue utilizado para la obra solicitada.

Para dar ejemplos, que son los casos más complejos que hoy estamos solucionando gracias al trabajo de la oficina técnica y a la absoluta predisposición del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, tenemos:

-Devolución de más de 20 millones de pesos una obra de gas que había sido solicitada y que no pudo llevarle a cabo. En ese momento, el dinero era suficiente, hoy 20 millones no nos permiten ni empezar la obra planteada, por lo que nos vemos obligados a devolverle al gobierno provincial este dinero.

-Inversión de 60 millones en pavimento. Y digo inversión porque este era dinero que había sido enviado por la Provincia, QUE NO FUE UTILIZADO PARA LA OBRA SOLICITADA y que ahora el municipio “debe poner de su bolsillo” para rendir la obra y no recibir carta documento por no haberla ejecutado.

Estas son las que implican más dinero, pero son 8 obras que estamos tratando de cerrar en términos administrativos para evitar nuevas carta documento que tienen como resultado, si no respondemos, el pago por parte de quién hoy les habla a modo de multa por la falta de la correcta rendición de recursos públicos

Con esto no quiero buscar culpables, hoy estamos nosotros aquí y es nuestra responsabilidad, pero es importante que los vecinos y vecinas sepan que si hoy no tenemos obras nuevas se debe a la deuda en todas estas anteriores. Solo avanzando en las rendiciones que deberían haber sido hechas a lo largo del 2022 y 2023, incluso 2021, podremos firmar nuevos convenios para, por ejemplo, cordón cuneta y pavimento, el Ministerio fue muy claro en este sentido: sino rinden lo atrasado de los años anteriores no podemos acordar nueva obra pública para el municipio.

Infraestructura Escolar. En un trabajo articulado con el Consejo Escolar, también avanzamos en la rendición de expedientes atrasados ante la Provincia de Buenos Aires y seguimos trabajando en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación para finalizar las obras para el nuevo edificio de la Secundaria N°5, una obra particularmente importante para mí y para esta gestión, un compromiso que asumí y que gestiono cada vez que puedo directamente con el Director Alberto Sileoni.

Continuamos las gestiones para avanzar en las obras e infraestructura de las 32 viviendas en la localidad de Pigüé.

Estamos en la etapa final de la construcción de las 32 viviendas de Pigüé, realizando las últimas certificaciones para poder realizar las asignaciones correspondientes.

Nuevo convenio para asfalto y cordón cuneta en el Distrito. El borrador del proyecto fue enviado en febrero al Ministerio de Infraestructura, luego de haber avanzado, como comentaba, en la presentación de las rendiciones y en las obras adeudas de a gestión anterior. Si bien el proyecto fue enviado, será aprobado en la medida en que podamos cerrar dichos expedientes.

Estos fueron algunos de los puntos más importantes del discurso de Matías Nebót, Jefe Comunal del Partido de Saavedra.