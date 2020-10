¡Lo dijo! “La modelo María Vázquez ,creo que nos dio unas cuantas alegrias a quienes estamos en…”

(Por Ciudad Noticias): En el programa radial de éste sábado, el periodista que aborda todo lo relacionado a hechos policiales y politica en el programa ¡Qué hay!, irrumpió en el mismo, y se metió en el segmento de espectáculo que lleva adelante Rocío Much y se refirió a una de las modelos más importantes en las últimas décadas de nuestro país.

Se trata de Pablo Moretti, quien tomó la palabra y reconoció varios momentos hot cuando la prestigiosa modelo salía a la pasarela;

“Pido disculpas a nuestra querida compañera Rocío Much que siempre le robamos espacio para acotar un poco de lo que ella trae a ésta mesa.

Pero no podía no opinar, porque sumandome a la encuesta con nuestros oyentes, admito, y ojo, no está mal, que a mi edad, cuando la hoy señora María Vázquez salía a la pasarela, me dio unas cuantas alegrías. Esperaba el momento justo cuando salga con los vestiditos cortos ajustados, para explotar de placer cuando cerraba en bikini.

¡Qué modelo que me ponía hot!…Si bien me pasaba algo igual con Carola del Bianco, pero no era lo mismo”, dijo el periodista que se destaca por su seriedad pero suele morder la banquina, más allá del halago para la prestigiosa modelo.

Pero no quedó todo ahí, sino que la experta en espectáculo Rocío Much, fue más allá y le pregunto;

“Espere sr. Moretti…usted si mal no interpreto, ¿dice que se ponía frente a su TV y mientras desfilaba la Sra Vázquez se tocaba hasta el final?

A lo que el periodista de política relató; “Si, no tiene nada malo, hasta tenía un póster de ella en la puerta de mi habitación, de jean y con sus manos, tapándose las lolas. ¿ Me va a decir que eso nunca se hizo?, ¿ nadie lo hizo?,¿ ninguno lo hace hoy con Sol Pérez, Jésica Cirio, Floppy Tesouro entre otras?

¡Tre-men-do!