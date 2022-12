Lo confirmó Marcelo Biondi: «El Pepo” fue condenado a cuatro años de prisión por la muerte de dos personas

“El Pepo“ recibió una condena de cuatro años y siete meses de prisión, después de que la Justicia homologara un juicio abreviado. Así lo informó el abogado querellante Marcelo Biondi a Ciudadnoticias.com, una vez que el imputado aceptara el cargo de homicidio, la prohibición para conducir vehículos por diez años y se sometiera a terapia psicológica y psiquiátrica.

Recordemos que hace tres años, el artista provocó un accidente vial que terminó con las vidas de Nicolás Carabajal, quien era trompetista de su banda, y Nacho Abosaleh, su asistente. Ambos viajaban en el asiento trasero de la camioneta Honda CRV que conducía “El Pepo”, el 20 de julio de 2019, cuando el vehículo volcó. Luego se confirmó mediante exámenes posteriores que el músico tenía altos niveles de alcohol en la sangre.

En cuestión, el cargo imputado a Rubén Darío Castiñeiras (nombre real del cantante), fue el de “homicidio séxtuplemente agravado”. Los condicionantes fueron conducción por imprudencia, negligente y antirreglamentaria con exceso de velocidad; aunado a efectos estupefacientes presentados por el acusado, lesiones culposas, y otras víctimas fatales involucradas.

“El Pepo” actualmente cumple prisión domiciliaria y tiene concesión especial para salidas laborales. De hecho, obtuvo el beneficio por extensión de horario por dos horas más, debido a que se le complicaba movilizarse desde su casa en Santos Lugares hasta Dique Luján, municipio de Tigre, para cumplir con sus compromisos.

La polémica por su arresto domiciliario y el cruce con Cinthia Fernández

“Tu pena está computando domiciliariamente, tenés un privilegio que no te merecés”, fue la encendida posición que mostró Cinthia Fernández mientras “El Pepo” realizaba una videollamada con Momento D (eltrece).

El cantante aseguró que se encontraba respetando las medidas judiciales: “Entiendo el dolor. Lo que no entiendo y no comparto es cuando el pedido de Justicia se transforma en pedido de venganza, porque yo he recibido una amenaza de muerte”.

“Y si la Justicia no hace nada, ¿Qué querés que hagan los familiares? Tenemos una Justicia que da vergüenza, que te permite estar en tu casa y encima computar pena, ¿de qué estamos hablando, Pepo? Hay gente que perdió la vida porque estabas ‘chupado’”, arremetió Cinthia.

Cuando “El Pepo” le dijo que no estaba de acuerdo e intentó explicar que estaba recibiendo amenazas de muerte, ella lo acusó de “estar dando lástima”. Al instante, la respuesta del cumbiero dejó al piso en silencio: “Perfecto, ¿qué querés que haga? ¿que me meta un tiro yo?”.