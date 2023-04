Llevada por la magia de BZRP, Alejandra Maglietti mostró todo su estilo este fin de semana es cuestión de moda.

Alejandra Maglietti se mimetizó con su look en el increíble juego de luces que emanó el escenario de BZRP este fin de semana en el Hipódromo de Palermo.

La modelo, abogada y panelista hizo de las suyas con un look estridente, con colores que son una locura total y con un estampado comic fashion lleno de vida. Alejandra Maglietti no le da miedo nada y este look la respalda.

Alejandra Maglietti. (Fuente: Instagram).

Alejandra Maglietti llevó un look muy llmativo, conpuesto por un bodysuit de mangas largas y cuello tortuga, cien por ciento estampado con temática comic o bibujos animados.

Esta adorable y trendy prenda la combinó con unos pantalones cargo en color fucsia con cordores para anudar el elástico. No cabe duda que fue una noche de fiesta y de mucha diversión. Pero sobre todo, de moda y estilo urbano.

Alejandra Maglietti. (Fuente: Instagram).

«¡Fieston! Increíble lo que vivimos ayer en el hipódromo viendo a BZRP. Una experiencia 360. Juego de luces y dos horas al ritmo de sus music sessions», describió la modelo.

Alejandra quedó sorprendia por el telento de BZRP, evento musical que compartió com su amiga y compañera de sed, Edith Hermida.

BZRP. (Fuente: Instagram).

Maglietti le agregó a su look un chaleco desmontable tipo buffer que le dio más onda a su look y la mostró como una gran guerrera de la moda.