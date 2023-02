Llamativo protocolo para trasladar a una empleada del hospital municipal de Pigüé que volcó con su vehículo el domingo.

(Por Ciudad Noticias): En las ultimas horas del domingo la redacción de éste diario online, había publicado un articulo sobre un accidente vehicular que se había registrado en uno de los caminos rurales que conducen a las lagunas de Saavedra y Pigüé. El siniestro, que afortunadamente no pasó a mayores, se dio cuando una larga cola de vehículos retornaban de lo que fue la fiesta del reservado.

EL DATO

Si bien los bomberos voluntarios llegaron hasta la bocacalle que llevaba al lugar del hecho, tuvieron que retornar a la base central ya que la conductora del rodado, estaba siendo trasladada en una ambulancia de la sala de primeros auxilios de Saavedra.

Solo un patrullero se encontraba en el lugar lo que no fue necesario que el personal de bomberos de Saavedra intervinieran.

Ahora bien, eran dos ambulancias y aquí está lo llamativo. Los dos menores, hijos de quien guiaba el rodado y sus dos amigas, fueron trasladadas en vehículos particulares cuando en cualquier accidente que involucra a terceros, automáticamente no solo deben actuar los profesionales de la salud sino que también la policía para que luego haga lo propio la fiscalía a cargo del partido de Saavedra.

Hasta aquí muchos no encontraran nada raro en el protocolo. Sin embargo, una integrante del Hospital Municipal de Pigüé, aseveró a este medio que la conductora del RENAULT SANEDRO, de unos (31), al ser empleada de ese ente de la salud, no fue sometida a la extracción de sangre para saber si conducía bajos los efectos del alcohol. Y no resulta nada raro la protección que hubo sobre la conductora ya que horas antes, había estado en un local bailable del distrito de Coronel Suárez donde varios fueron los que la vieron consumiendo bebidas alcohólicas. Si la hubiesen sometido al control correspondiente, el resultado hubiese arrojado positivo ya que pasaron pocas horas de esa salida hasta el momento del vuelco.

Lo importante de éste hecho, es que no hubo que lamentar victimas fatales, pero en el momento donde la zona mencionada antes estaba muy transitada, se dio éste accidente que a priori, parece bastante llamativo por la protección a la mujer que guiaba una sendero y que puso en peligro no solo a quienes viajaban con ella sino a las personas que volvían de disfrutar el caluroso fin de semana en las lagunas de Saavedra y Pigüé.