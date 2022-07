Lizy Tagliani se refirió a su supuesta candidatura política

Lizy Tagliani reaccionó en sus redes sociales luego de que Jorge Rial contara en su programa televisivo de C5N que recibió una propuesta por un partido político para ser intendenta de Almirante Brown. “Con la dignidad de la gente no podría jugar”, reconoció la actriz en su posteo.

El fuerte rumor de la supuesta candidatura de Lizy Tagliani trascendió en las últimas horas, luego de que Jorge Rial afirmó: “Me cuentan que ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento del colorado Santilli. Precandidata a intendenta de Almirante Brown”. Tras las repercusiones, Lizy le puso humor a la situación y no tardó en reaccionar.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen y la tituló: “En campaña” y sobre el tema explicó: “Me desperté de la siesta y me leo candidata ja ja. Yo no soy candidata ni pre ni nada, mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas. No podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea, no me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida.”

En su posteo, Tagliani reconoció que recibió más de una propuesta y explicó los motivos por los cuáles no aceptó: “Esta profesión me hizo conocer mucha gente de la política importante porque compartimos un lugar o en una fiesta y muchas veces me han propuesto cosas de muchos partidos pero es de mi responsabilidad saber que no puedo cubrir esas expectativas porque no estoy preparada y con la dignidad de la gente no podría jugar. Que nos dirijan quienes saben. Beso enorme me voy para el teatro”, concluyó.

Después fiel a su estilo compartió un video desde su balcón saludando imitando un discurso: «Mi primer acto desborda de seguidores», escribió. Luego en su cuenta de Twitter sostuvo: «Mi función en esta vida es entretener no dirigir, eso se los dejo a los que saben o al menos lo intentan».