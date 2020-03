La conductora Lizy Tagliani reveló a sus fanáticos que comenzó a estudiar para el primer parcial de abogacía en Lomas de Zamora.

La comediante y conductora Lizy Tagliani sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al publicar una fotografía en donde se la ve repasando para el primer parcial de la carrera de abogacía que comenzó este año.

Una vez más, Lizy Tagliani demostró que no tiene miedo a encarar nuevos desafíos, ya que de pasar a tener una peluquería, pasó a participar en ciclos humorísticos, luego se metió a competir en tres ediciones de Bailando por un Sueño, trabajó en tiras y películas y desde hace un año conduce el programa El Precio Justo.

Aunque disfruta de su éxito profesional, Lizy Tagliani quiere saldar una cuenta pendiente y por eso se anotó para cursar las materias de la carrera de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora.

A pesar de que a causa de la pandemia del coronavirus la humorista tiene que cursar de manera online, ella no perdió la motivación y sigue las indicaciones a través de Internet para poder dar el primer parcial.

Hace unas horas, la conductora compartió en su cuenta personal de Twitter una foto en donde se la ve estudiando en la cocina de su casa en compañía de un mate y un dispositivo electrónico que le está complicando un poco las cosas.

“Hoy todo el día estudiando… ¡Voy por el 10 para el primer parcial, jajajaja! Me cuesta un poco estudiar en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra @UNLZoficial”, explicó Lizy Tagliani.

Ante esta revelación universitaria, la humorista recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores que la alentaron a seguir estudiando: “¡Como egresada de la Universidad de Lomas de Zamora te aliento y te felicito! Estudié con un hijo afuera y otro adentro de la panza, con miles de cosas en contra. Y si yo pude, te aseguro que vos también. El acto de rebeldía más grande es estudiar. Avanti.”, le escribió la abogada Antonela.

Por su parte, Lizy contestó: “¡Gracias! Amo esa facu porque me crie en Adrogué y soñaba con tomar el 406 para ir a la facu. Tuve que trabajar todo el día; la vida me llevó por otros caminos, y ahora iré en auto gracias a Dios. Pero cuando me decidí, me acordé de esa ilusión que tenía”, reveló Lizy.

También, la artista recibió el aliento de la Universidad: “¡Grande, Lizy! Hoy estudiamos desde casa, pronto nos cruzaremos por los pasillos de la universidad. ¡Mucha suerte!”, le escribieron.