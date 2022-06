Lizy Tagliani recibió una foto de su infancia y le habló a Luisito: “Yo soy vos”

Durante las últimas horas, Lizy Tagliani emocionó a sus seguidores tras compartir en sus redes una foto de su infancia, que recibió de regalo. La conductora habló de su pasado y no dudó en dedicarle unas palabras a Luisito, su yo interior. “Tranquilo que Lizy te va a rescatar, estás en mí, sos yo y yo soy vos. Siempre juntos”.

En sus redes sociales, la conductora de Telefé compartió una foto de su época escolar, cuando cursó 4to grado en 1980 y si bien en su momento no tuvo plata para comprarla, recientemente la recibió de regalo. En su posteo Lizy le habló a Luisito, su niño interior y emocionó a sus seguidores y amigos.

“Al lado del letrero de la escuela al lado de no recuerdo quien, estoy con los hombros encogidos quizá por miedo, quizá por vergüenza, no recuerdo pero ya, en ese entonces sentía algo en mí que me decía no tengas miedo que vas a poder vas a salir. Y algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenes porque no hay plata para retirarla y vas a decir no importa si hay plata o no lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere. Tranquilo Luisito que allá en los próximos días vas a brillar y vas a estar orgulloso de ser quien gestó y aguantó los trapos de una Lizy que se viene. Te amo siempre estás en mí, sos yo y yo soy vos . Te amo Luisito. Gracias”

De inmediato la conductora recibió el apoyo y cariño de sus fanáticos: “Seguramente muchos nos sentimos relatados por tus palabras. La foto en la que participo pero no puedo pagar, el grupo con el que me fotografían pero del cual no formo parte. Gracias Lizy por ser tan próxima. Te quiero mucho “, escribió un fan. “Hermosa Lizy, el pueblo argentino te ama por ser tan genuina y no renegar de tu pasado”, “Hermoso que ames y abraces a ese niño que creció y logró ser quien quería ser de grande. Sos una mujer muy valiente y de un humor precioso”

Hermoso lizy me hiciste llorar de emoción te felicito por tu lucha y por ser una persona tan admirable. — Susanalongo (@Susanalongo81) June 17, 2022

Pq realmente lizy es la mejor persona del mundo,tan buena,de verdad,la educación,no hay palabras, admiración. — Mati Noriega (@matias_jrr2010) June 17, 2022