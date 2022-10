Lizy Tagliani le pidió a Mirtha Legrand que sea su madrina de casamiento: la emotiva reacción de la conductora

Un emocionante momento se vivió este sábado en “La Noche de Mirtha” (eltrece), cuando una de las invitadas le propuso a Mirtha Legrand que sea su madrina de casamiento. Se trata de Lizy Tagliani, quien está en pareja con Sebastián Nebot.

“Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, empezó diciendo la animadora frente a los otros comensales.

Y siguió: “Como yo era la peluquera de Jorge después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades. Siempre Mirtha estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”.

En esa línea, Lizy contó la charla privada que tuvo con su novio antes de hacerle el ofrecimiento a “La Chiqui”. “Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo, que fue Jorge, como es Mirtha… Ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, comentó.

A lo que asombrada, Mirtha le preguntó: “¿Vos me lo estás ofreciendo?”. “No, pero es para que lo pienses. No lo quería hacer en vivo porque no quería…”, intentó explicarse, pero la diva, se mostró feliz. “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”, expresó contenta mientras el resto aplaudía.

CÓMO FUE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE SEBASTIÁN A LIZY

Fue el 12 de septiembre, precisamente el día de cumpleaños de Lizy, el día que la animadora recibió la romántica propuesta y que compartió a través de su cuenta de Instagram. Primero, el video del momento y luego, una foto juntos con sus respectivas alianzas.

Lizy Tagliani se casa con el mendocino Sebastián Nebot. Foto: Instagram.

“La vida no para de regalarme momentos hermosos, amigos, amores familia trabajo recuerdos, momentos únicos, inolvidables… como si angelitos han pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. @sebasnebot sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana, siempre”, escribió.