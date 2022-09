Lizy Tagliani dio detalles del accidente que sufrió en la Autopista Buenos Aires-La Plata: “Un poco asustada”

Lizy Tagliani quedó en medio de un choque en cadena cuando viajaba con su auto por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Las imágenes de la artista fuera de su auto causaron preocupación entre sus fans y, ante los mensajes que recibió, decidió aclararlo en un video selfie en el que contó los detalles.

“Fue un susto… ‘sebasnebot’ y yo gracias a Dios estamos bien”, escribió Lizy Tagliani en el posteo en el que compartió el video sobre su estado de salud, tras el choque en del que formó parte. “Quedamos en el medio de un choque en cadena”, indicó la artista en el texto con el que acompañó el video selfie.

En cuanto al contenido del clip, que la artista compartió en su cuenta de Instagram, detalló: “Ya llegué al teatro, un poco asustada”, admitió. Tras ello, se refirió a sus admiradores que estuvieron pendiente de su estado de salud: “Quiero agradecer a quienes me mandaron un mensajito”, expresó Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani dio detalles del accidente que sufrió en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En esa misma línea, la artista se refirió a cómo sucedió el accidente cuando transitaban por la Autopista Buenos Aires-La Plata: “Veníamos por la autopista y de repente frenaron autos adelante de nosotros y sentimos que chocamos todos”, relató Lizy Tagliani.

De forma muy rápida y en pocas horas, el posteo superó los 19 mil “me gusta” y cuenta con más de 800 comentarios que se alegraron al ver a la artista en buen estado y preparándose para salir al escenario.

Uno de los primeros comentarios fue el de Natalia Oreiro, que le escribió: “¡¡¡Que susto!!! Me alegro que estén bien”. “Gracias a Dios estan bien”; “Dios bendito, no pasó a mayores”; “Que suerte que están bien, lo ví por TV y me quedé preocupada”; “Qué momento. Qué bueno que estén bien”; “Dios te siga protegiendo, te lo mereces”; fueron solo algunos de los mensajes.