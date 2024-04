Lizy Tagliani defendió la educación pública: «Es la posibilidad de tener conocimiento»

Durante la tarde de este martes 23 de abril se está llevando a cabo la Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública y en contra de los recortes presupuestarios del Gobierno a las casas de altos estudios que dependen del Estado. En este sentido, Lizy Tagliani manifestarse al respecto. Al aire de Radio POP, la conductora reveló: «Yo voy a una una universidad pública que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora», donde estudia la carrera de abogacía. «Mi función es hacer reír y contar mi vida y si le sirve a alguien mi experiencia, bienvenido sea» adelantó, antes de contar una anécdota reveladora de su infancia. «A los 5, 6, 7 años, yo me tomaba el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura. Tomábamos el bondi y siempre en el asiento de atrás veía a muchos chicos que, para mí, las carpetas que usaban eran inmensas. Hoy me doy cuenta que era una carpeta común y corriente como la de todos. Y yo le decía ‘má, ¿a dónde van todos esos chicos?’, ‘a la facultad’ decía mi mamá, ‘¿y yo algún día voy a ir a la facultad’, ‘sí, todos van a la facultad’ me decía» relató. «Entonces, la universidad pública, sobre todo la UNLZ, es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir a la universidad, tienen esa posibilidad. Llegar es muy difícil, pagarte los libros es muy difícil, trabajar, probablemente tenés tres o cuatro pibes y, además, querer tener una carrera es muy difícil. Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá el día que palme, el título de ‘uno en la familia terminó, se recibió y tiene un título universitario'» continuó. «Es por eso que voy ahí. Desconozco la parte política y ojalá que se solucione, pero fundamentalmente es la gran posibilidad que tenemos muchos de tener la herramienta más importante que tiene el ser humano, que es la del conocimiento», concluyó.