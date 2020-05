Listorti reveló una condición laboral que Cabré le puso a Laurita Fernández: “En el medio lo sabemos”

El conductor contó una infidencia de Nicolás Cabré y Laurita Fernández, que anunciaron recientemente su separación.

José María Listorti anunció una condición laboral que Nicolás Cabré le habría impuesto a Laurita Fernández mientras estuvieron de novios. El conductor de “Hay que Ver” se refirió a la reciente separación de los artistas y contó una infidencia de la pareja.

“Yo no sé si ustedes lo saben, pero es de público conocimiento. Los que trabajamos en el medio lo sabemos. En la última tira en la que Laurita Fernández trabajó en Telefé, “Convivencia”, ¿saben quién eligió al galán? Nicolás Cabré. Lo hizo con el criterio de ‘lo hacés si yo puedo elegir al galán’” dijo el periodista, refiriéndose al trabajo que protagonizaron Laurita Fernández y Tomás Fonzi.

Y agregó que el motivo por el que Cabré habría hecho esto es que él y Fonzi son muy amigos: “Hubo otros nombres, pero él dijo ‘no, con ese no’”. Y, muy firme, agregó: “Esto lo sé de primera mano, no es intuición. Él eligió y, hasta que él no estuviera de acuerdo, no la dejaba. No lo hizo por una cuestión de artista, sino machista, de ‘miedo a que se la roben’”.

Hace unos días, tras anunciar su separación Laurita Fernández eligió el programa LAM para dar los motivos de la ruptura. “Aprovechando esta distancia obligada, dijimos ‘veamos a ver qué pasa’ y tomaremos una decisión cuando esto se termine. Hablamos por videollamada, estamos desencontrados. Hay mucho, mucho amor, pero también mucho amor propio. Es mejor tomar una distancia”, contó la bailarina, que no descartó una eventual reconciliación en el futuro.