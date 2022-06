Lihuel estudió modelaje con Roberto Piazza y contó la vez que lo hizo en un consultorio. “No me aguanté y…”

(Por Ciudad Noticias): Lihuel, es una modelo e influencer de mirada fuerte y letal. Dijo que viene de sangre turca y que es una de sus armas de seducción.

Quien estudiara modelaje con el prestigioso hombre de la moda, Roberto Piazza, se mostró segura y desafiante al expresar que su mirada, “no es para débiles”. La nota con la “Chica de la Semana”.

*Lihuel, ¿cómo estás?…Vimos que venís de disfrutar de unas vacaciones, fue solo para descansar o aprovechaste hacer algunas producciones en el exterior?

-De mis vacaciones fui solo a conocer y descansar, nada que tenga que ver con lo laboral.

*La verdad que las ultimas fotos que vimos, son tremendas. A la hora de una sesión, ¿vas con una idea o el fotógrafo te tira alguna temática?

-A la hora de mis producciones siempre voy con mis ideas, me inspira mucho viajar y traer ideas de afuera, también escucho la opinión del fotógrafo, obvio. Me gusta siempre lo internacional y ser distinta, fina y auténtica en lo que haga, no me gusta lo que hace la multitud.

*Se te nota muy segura ante las cámaras, ¿puede ser que eso te genere confianza y apuestes cada vez más a contenidos súper jugados?

-Ante las cámaras dejo todo, lo mejor y salvaje de mí, ya que soy profesional y estudie modelable desde chiquita en las academias de Roberto Piazza y es ahí cuando saco lo mejor de mí, sé cómo comerme la cámara. Siempre soy muy segura en la vida.

*¿Qué países recorriste últimamente?

-Bueno, países recorrí muchos. Últimamente conocí Uruguay y México este año y anteriormente, Europa; España, Grecia, también Estados Unidos entre otros.

*A muchas chicas que hemos entrevistado le han ofrecido hacer cine para adultos con productoras muy importantes, alguna que otra aceptó. ¿Vos lo harías por una muy buena suma de dinero?

-En Estados Unidos eh aceptado hacer cine para adultos varias veces, me dedico a esto. Lo hice por mucho dinero.

*Tenes una mirada muy fuerte, creo que letal. Eso atrae más a los hombres o crees que los cohíbe bastante.

-Mi mirada viene de turcos por mi familia, ja,ja, creo que es por eso, es de sangre. Creo que es mi arma más seductora, se me acercan mucho los árabes afuera y sobre todo los hombres de personalidad fuerte, autoritaria y seguros de sí mismo, no es para débiles, aunque los atrae igual.

*Nos pasa que cuando vemos chicas tan diosas, creemos que hay que estar bien preparados para tener una noche de pura pasión. ¿Es así, o solo es que en tu caso marcas mucha presencia?

-Mi presencia tiene que ver con la calidad de mis pensamientos y de mi personalidad, no soy una chica dócil, ni sumisa, me gusta plantarme en la vida como en cada momento y claro que para pasar un momento conmigo tenes que estar armado y preparado, si no tengo esa seguridad, no hay cita directamente.

*En islas paradisiacas como las que soles visitar, algunas colegas tuyas han tenido relaciones con morenos que venían muy bien de abajo, ¿corriste la misma suerte? Si es si, explayarse en la pregunta.

-Conocí hombres de todo el mundo y me quedo con los rubios, no soy de los morenos, me gustan rubios y de ojos claros, siempre, jaja, gracias a dios tengo la suerte de poder elegirlos.

*Proyectos para la segunda mitad del año.

-Tengo muchos proyectos, estoy concretando varios emprendimientos.

*Lugar más raro donde te hayan pedido tener sexo. ¿Accediste?, cómo fue la experiencia?

-Mi lugar más raro donde eh tenido sexo fue en una clínica esperando a que me atiendan, no me aguante y empecé a practicar sexo oral con mi ex novio en el palier del consultorio y habían cámaras y la otra, en una mansión en las islas de Ibiza, en la terraza y dentro de un jacuzzi y bajo las estrellas. Fue muy lindo.

*Sos de las que les gusta filmarse mientras tiene sexo?,¿no te da miedo que se filtre ese material?. Viste que siempre hay despechados.

-Me encanta filmarme teniendo sexo, claro, y no me da miedo, me excita la idea que pueda filtrarse.

*Se te ve muy imponente. ¿Cómo te definirías?.

-Me defino como una loca fierrera dueña de todas las quincenas, jaja.

*El hombre que quiera tener una relación seria con vos, ¿debe tener una billetera gorda?

-Aparte de una billetera gorda tiene que tener todo grande, aparte de la billetera no me gustan las cosas chiquitas, además de tener calle también debe ser de buen corazón que esto ultimo es muy importante y ya no queda mucha gente así.

*Tus labios garpan mucho. ¿Te piden que juegues mucho con ellos?

-Creo que mi boca es una de las más solicitadas ya que puedo hacer venir a cualquier hombre sin que me toquen, hablan mejor que otra cosa y soy muy dulce cuando quiero.

*¿Cómo tiene que ser una noche a solas con vos?

-Una noche a solas conmigo tiene que ser súper jugada y arriesgada, se tiene que empeñar demasiado.