Liga Regional de Fútbol. Notas de Automoto y de El Progreso fueron el eje de la reunión semanal

Por Claudio Meier, exclusivo para La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000, Deportornquist, Noticias Tornquist y Suárez al Día.

Sendas notas enviadas por los clubes Automoto y El Progreso, por diferentes temas, se constituyeron en el eje de la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside José Manuel Palenzona.

El club de Tornquist informó que, en el clásico del último domingo cuando se produjo el gol del empate de Unión, casi al finalizar el partido, una persona dirigiéndose a los colaboradores que se encontraban dentro de la cantina, efectuó un ademán con sus dos manos tocándose los genitales.

Que además embistió violentamente, sin mediar ningún tipo de provocación, contra la ventana de vidrio del lugar, produciendo el estallido de la misma, produciendo el ingreso de todos los fragmentos y esquirlas hacia adentro de la cantina.

“Esta persona huye del lugar, pero logró ser identificada como el jugador de Primera del Club Unión Dylan Kloster, quien se encontraba fuera de la cancha purgando una sanción”, señala la nota.

Indica que “nuestro club no puede dejar pasar semejante situación violenta” y que procedió a la correspondiente denuncian penal, la cual acompañó este lunes. Se giró al Tribunal de Penas para su tratamiento.

Por otro lado, la institución de Pueblo Santa María repudió la actuación del árbitro Luis Armani y del juez asistente Ricardo Oscare en el clásico de este domingo ante Independiente, en San José.

Considera que el árbitro principal estuvo lejos de un trabajo mínimamente aceptable, lejos de las jugadas, y con fallos que fueron un total desacierto, incluso con el otorgamiento de 7 minutos adicionales, que fue lo que tardó el equipo local en retirar un lesionado, finalizando el cotejo inmediatamente.

En tanto, El Progreso considera respecto del asistente que, más allá de haber anulado un gol legítimo, y otras sanciones que lo perjudicaron notablemente, “utilizó un vocabulario inadecuado hacia nuestro cuerpo técnico y el jugador García”, motivo por el cual solicitó que ambos recapaciten sobre lo actuado.

Sub 15: el torneo seguirá en Tiro de Puan

Debido a un pedido que realizó Peñarol de Pigüé, que no tiene su cancha disponible, la cuarta fecha del torneo Clausura de la categoría Sub 15 femenina se jugará el próximo sábado en el Polideportivo de Tiro Federal de Puan.

El programa a cumplirse es el siguiente: a las 12:00 Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Carhué; a las 13:15 Blanco y Negro vs. Puan F. Club y a las 14:30 Tiro Federal de Puan vs. Independiente de San José. Libre: San Martín de Saavedra.

Se recupera un partido de Primera femenina

El próximo sábado, a la finalización de los partidos entre El Progreso y Club Sarmiento “Blanco” en 8ª, 7ª y 5ª, aproximadamente a las 17:00 horas, El Progreso y Peñarol de Guaminí recuperarán el partido de Primera femenina que adeudan de la segunda fecha del torneo Clausura, válido por la zona “B”.