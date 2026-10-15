Liga Regional de Fútbol. El Tribunal de Penas resolvió multa económica y clausura de cancha para Independiente de Rivera

Por Claudio Meier, exclusivo para La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000, Deportornquist, Noticias Tornquist y Suárez al Día.

En la reunión llevada a cabo este miércoles, por excepción, el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez resolvió aplicar al Club Independiente de Rivera una multa económica equivalente al valor de 400 entradas ($ 5.200.000) y la clausura de su cancha por 3 fechas como local (Primera y Reserva) luego de los incidentes registrados en el clásico frente a Deportivo Rivera.

La resolución se adoptó de acuerdo a lo informado por el árbitro Alejandro Krieger, su denuncia penal en sede policial, ampliación de informe adjuntando videos y fotos, los informes de los árbitros asistentes y nota de la Policía, donde consigna que simpatizantes y dirigentes intentaron agredir a la terna arbitral y causaron daño a su vehículo.

Por otro lado, el cuerpo disciplinario recibió a manera de defensa nota del Club Independiente de Rivera informando sanción institucional para los responsables del suceso.

En otro orden, respecto de la denuncia hecha por Tiro Federal de Puan tras el clásico contra Puan F. Club, se recibió ampliación del árbitro, nota del club “faraón” y de la Comisaría de Puan y, al no tener pruebas fehacientes, se resolvió pasar el expediente al archivo.

Sanciones en Primera masculino

En la reunión de este miércoles, el Tribunal aplicó también duras sanciones para algunos jugadores de Primera masculino: 5 partidos a Joaquín Castelli (Automoto); 4 fechas a Alan Castillo (Independiente de Rivera); 3 cotejos a Mateo Safenreiter (Deportivo Sarmiento), Dylan Kloster (Unión de Tornquist) y Alejandro Ramírez (Deportivo Rivera).

Además suspendió por 2 fechas a Agustín Piñero Da Luz (San Martín de Carhué); por 1 partido a Matías Giménez (El Progreso), Alberto Weinbender (San Martín de Santa Trinidad) y Gonzalo Chamorro (Deportivo Rivera).

Además inhabilitó por 60 días a José Flores (ayudante de campo de Unión de Tornquist) y Luciano De La Canal (integrante del cuerpo técnico de Peñarol de Guaminí); por 35 días a Maximiliano Apraiz (integrante del cuerpo técnico de Racing Club) y a Francis Medina (delegado de San Martín de Carhué).

De manera provisional quedaron inhabilitados Ovidio Cuba y Gonzalo Kuhn (ambos de Atlético Huanguelén), Paulo Frende (San Martín de Carhué) y Luis Mellinger (integrante del cuerpo técnico de Leandro N. Alem).

Algunos jugadores llegaron al límite de tarjetas amarillas y se pierden el próximo partido de sus clubes. Diez amonestaciones acumuló Jonathan Klock (Club Sarmiento) y cinco amarillas Tomás Prediger (El Progreso), Lucas Parodi (Deportivo Rivera), Juan Perotti (Racing Club), Federico Bravo, Ezequiel Varela y Bautista Fernández (Atlético Huanguelén) y Bautista Heinrich (San Martín de Santa Trinidad).

Primera femenina

En Primera división femenina el cuerpo disciplinario suspendió por 3 fechas a Iara Díaz (San Martín de Carhué) y por 2 partidos a Melisa Natali Sandoval (Deportivo Sarmiento) y a Sofía Palacín (El Progreso).

Por otra parte, el Tribunal le solicitó a Puan F. Club un descargo informando la razón por la cual se inició el clásico ante Tiro sin personal policial.

Asimismo de la presencia de una jugadora suspendida en el campo de juego. Además se le solicitó al árbitro que informe por que se inició este encuentro sin personal policial.

En Reserva

En división Reserva, el Tribunal de Penas suspendió por 3 partidos a Joaquín Schwerdt (El Progreso), Franco Garcilazo (Puan F. Club), Martín De La Canal (Empleados de Comercio) y Jeremías Holbigs (Peñarol de Guaminí).

Por 2 encuentros sancionó a Diego Corredera (El Progreso), Francisco Sardiña (Deportivo Rivera) y Ciro González (Empleados de Comercio); por 1 cotejo a Santiago Aguirre (Independiente de Rivera).

Divisiones inferiores

En divisiones inferiores la sanción más importante fueron las 4 fechas para Daian Carro (6ª de Racing Club), mientras merecieron 1 encuentro Gabo Roppel (5ª de Independiente de Rivera), Martín Chaure (5ª de Unión de Tornquist), Brandon Pérez (5ª de Unión Pigüé), Fausto Iparraguirre (6ª de Unión de Tornquist), Román Fernández (6ª de Unión Pigüé) y Aron Bortolas (7ª de Tiro Federal de Coronel Suárez).

También hubo varios suspendidos en forma provisoria: Ben Pop (5ª de Independiente de Rivera), Joaquín Perú (5ª de San Martín de Carhué), Jonas Correa (5ª de Empleados de Comercio), Alejandro Rotela (5ª de Independiente de San José), Felipe Ballini (5ª de Racing Club) y Leonardo Duval (DT de la 5ª de Unión Pigüé).

Además: Iván Mariscal (integrante del cuerpo técnico de la 5ª de Unión de Tornquist), Ramiro Barrios (5ª de Club Sarmiento), Iker Godoy (6ª de Unión Pigüé), Gregorio Aro Pacioni (7ª de Club Sarmiento), Lian Rojas (7ª de Peñarol de Pigüé), Leonel Allen (7ª de Atlético Huanguelén) y Lautaro Olagaray (8ª de Boca Juniors).