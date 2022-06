Leticia Siciliani recordó la reacción de sus padres al enterarse que tenía novia

La actriz se conmovió al hablar del momento en el que le contó a su familia sobre su orientación sexual y cómo lo vivieron.

En varias oportunidades, Leticia Siciliani contó que cuando reveló su orientación recibió muchos comentarios negativos y generó mucha polémica. Sin embargo, por primera vez, habló de cómo se lo tomaron sus padres cuando se enteraron la noticia.

Invitada en el programa LPA de Florencia Peña, la hermana de Griselda admitió que no le gusta hablar del tema porque la sensibiliza mucho. «Sentía que eso fuese un tema en los medios era lo que a mí me hacía mal. Decía: ¿cómo puede ser un tema si nadie habla de que tal contó que tiene un novio? Eso era lo que a mí me dolía», señaló.

Luego, se refirió al día en el que le dijo a su familia que tenía novia. «Yo les dije directamente ‘tengo novia’. En ese momento quizás me chocó la reacción de mi papá, que no me lo esperaba. No me dijo nada malo pero yo pensé iba a ser más amoroso. Y mi mamá totalmente maternal me abrazó y me preguntó por ella», indicó.

Por último, la intérprete aclaró: «Un poco le escapo hablar de los temas porque me sensibilizo un montón. Cuando veía en la tele que era como un tema después pensé lo empecé a tomar con orgullo y que esto le podía servir a otras personas».