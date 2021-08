(Por Ciudad Noticias): Tras varios años sin dialogar con el programa de radio más escuchado de Saavedra, la precandidata a concejal en primer lugar por el espacio “Todos”, dejó declaraciones por demás interesantes y se notó a una mujer muy plantada y madura tras su larga militancia dentro del peronismo del distrito.

“En el ambiente político y fuera de él, machirulos, nos cruzamos con un montón. Te digo la verdad, ese es un ambiente que bueno, pero gracias a Dios la mujer ahora está ocupando otros espacios.

Yo en realidad estoy como confiada en que mi vida es lo que es y lo que se ve también. Y también en eso soy una mujer con mucha fe, muy creyente y entiendo que también hay que animarse y jugarse en estos momentos”, adujo Iacovelli en diálogo con el periodista Pablo Peralta de (LA ZERO FM).

POSIBLES OPERETAS DE LA LISTA DE ERCOLI Y EL APOYO DE MUCHA GENTE HACIA IACOVELLI:

“Obviamente estoy apoyada por mucha gente que por ahí no está en la lista y que uno ve y creo ya que esas viejas prácticas en mi caso, yo las denunciaría. Quizás en otro momento no lo pude hacer porque no me sentía madura para algunas situaciones, pero en éstos momentos yo creo que todo lo que pase es conversado en el grupo y es naturalmente publicitado inmediatamente como una manera de, quizás de protección si algo llegara a pasar”, dijo con mucha firmeza Leticia Iacovelli.

Su mirada sobre Marta Pacheco:

“Tenemos a Marta Pacheco, que fue funcionaria, ex delegada, pero también es una persona que tiene mucha experiencia en producción y micro emprendimientos y el foco de nuestra mirada en Marta está puesto desde ese lugar”.

Otro saavedrense, Ariel Matiozzi:

“Ariel es nuestro primer precandidato a consejero escolar y es una persona que trabaja en Goyena y también en Saavedra, Soledad Santos que es farmacéutica que si bien está viviendo en Pigüé, nos acerca muchas inquietudes de la localidad de la que es oriunda.

Lo que estamos viendo en las recorridas, son las mismas necesidades de hace un tiempo, como que estos reclamos históricos de las comunidades y justamente, es por eso que a nosotros, nos gustaría tener una voz y un voto dentro del Concejo Deliberante para poder tener más eficacia en la comunicación que los vecinos evidentemente están reclamando”, lanzó quien fuera secretaria de cultura durante los años 2012/13.

En Saavedra los jóvenes abrirán un espacio en calle Av. Independencia y España:

“Próximamente los jóvenes estarán abriendo un espacio porque tenemos un grupo de jóvenes muy lindo asique bueno, los jóvenes se estarán reuniendo próximamente en ese espacio físico, asique invitamos a toda la comunidad de Saavedra que sabemos que te escuchan un montón, bueno, en todo el distrito se lee tu página también, para informar ésta novedad que es reciente”.