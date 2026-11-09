León XIV reclamó crecimiento con inclusión y lanzó un mensaje a la dirigencia política

El papa León XIV brindó este domingo un fuerte mensaje político y social durante su discurso en el Palacio Libertad, donde llamó a fortalecer la democracia, promover el diálogo entre quienes piensan distinto y garantizar que el crecimiento económico alcance también a los sectores que atraviesan mayores dificultades.

Ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, el Pontífice sostuvo que la democracia no se limita al sufragio, sino que también se construye en la vida pública cotidiana. En ese sentido, destacó la necesidad de escuchar, cuidar la palabra, buscar acuerdos y reconocer a quien piensa diferente como parte de un mismo destino colectivo.

León XIV también dirigió un mensaje particular a quienes ejercen responsabilidades públicas. Señaló que la autoridad alcanza su sentido más profundo cuando se ejerce como servicio y pidió que las decisiones de gobierno estén orientadas al bien común, con prudencia y reconocimiento de los límites del poder.

Uno de los pasajes más contundentes estuvo dedicado a la situación económica y social. El Papa remarcó la importancia del trabajo como instrumento de dignidad y reclamó políticas que generen oportunidades y permitan que el crecimiento llegue también a quienes enfrentan mayores dificultades.

En ese marco, puso el foco en las familias atravesadas por la incertidumbre, en quienes buscan empleo, en los adultos mayores y en las personas que, aun teniendo trabajo, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

El Pontífice también expresó preocupación por los jóvenes y planteó que una nación debe preguntarse qué ha fallado cuando sus nuevas generaciones se ven obligadas a emigrar para poder desarrollar sus proyectos de vida. En ese sentido, reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación.

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en el cuidado de la vida, la dignidad humana y el ambiente. León XIV llamó a proteger la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural y pidió especial atención para las personas enfermas, dependientes o con discapacidad. También destacó la riqueza natural de la Argentina y sostuvo que su aprovechamiento debe beneficiar a las comunidades y preservar las condiciones de vida en los territorios.

Además, se refirió al avance de la inteligencia artificial y advirtió que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado por una conciencia ética. Según señaló, los avances científicos y productivos deben ser evaluados también por sus consecuencias sobre las personas y por la responsabilidad de quienes deciden cómo utilizarlos.

En el plano regional, León XIV reclamó una mayor cooperación entre los países sudamericanos y alertó sobre amenazas como el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y la corrupción. Frente a esos fenómenos, consideró indispensable fortalecer las instituciones y coordinar acciones entre los Estados.

Hacia el cierre, el Papa volvió a insistir en la necesidad del diálogo y los acuerdos como herramientas para resolver tensiones y defender los intereses nacionales. También apeló al propósito de “constituir la unión nacional” expresado en el Preámbulo de la Constitución y pidió que las futuras generaciones reciban una Argentina unida y capaz de aprovechar sus posibilidades.

Finalmente, León XIV evocó a la Virgen de Luján y retomó una frase del papa Francisco para expresar su deseo de que la Argentina pueda crecer como pueblo, en un cierre que combinó referencias religiosas con un fuerte llamado a la convivencia, la responsabilidad institucional y la inclusión social.