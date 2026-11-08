León XIV: “Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder”

Lo dijo el Sumo Pontífice en el Palacio Libertad ante Javier Milei, gobernadores y dirigentes de todo el arco político.

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