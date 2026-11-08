León XIV: “Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder”

El papa León XIV recordó a Francisco en su primer discurso en la Argentina y destacó el significado especial de visitar el país donde nació y creció su antecesor. El pontífice sostuvo que su llegada representa un recorrido inverso al que hizo Jorge Bergoglio cuando asumió al frente de la Iglesia católica en 2013. “Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, dijo en el Palacio Libertad.

El líder de la Iglesia católica hizo referencia al vínculo que Francisco mantuvo con la Argentina durante su papado, pese a que nunca regresó al país desde su elección. “Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó León XIV.

Y agregó: “Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, afirmó.

En su mensaje, el pontífice vinculó su visita con la historia personal de Jorge Bergoglio y con las generaciones de argentinos que contribuyeron a construir la identidad del país. “Acercarme a la tierra en la que él creció es también acercarme a una historia mucho más amplia, hecha de generaciones de hombres y mujeres que, antes y después de él, han recibido esta patria y han dejado en ella algo de sí mismos”, sostuvo.

“Algunos nacieron aquí, otros llegaron desde lejos y encontraron aquí un hogar, otros pertenecen a pueblos originarios que preceden a toda la nación. De ese encuentro entre preferencias y experiencias diversas fue tomando forma con el paso del tiempo un pueblo que ha sabido abrir sus puertas y hacer espacio a quien llegaba y conservar aun en tiempos difíciles una notable capacidad de levantarse y seguir hacia adelante. Todos han contribuido a la Argentina que hoy tengo la alegría de visitar”, agregó.

León XIV también recordó a Francisco al referirse a Nuestra Señora de Luján y recuperó una frase que su antecesor había dedicado a los argentinos en un videomensaje de septiembre de 2016.

“Mi pensamiento se dirige finalmente a Nuestra Señora de Luján, custodia silenciosa de su memoria. Ante su imagen han acudido generación tras generación madres y padres, trabajadores, jóvenes y ancianos de todos los rincones del país, llevando consigo las preocupaciones y las esperanzas de su tiempo. A esas oraciones quiero unir hoy también la mía. Y deseo hacerlo con las palabras que el Papa Francisco pronunció pensando en ustedes: ‘que el Señor los haga crecer como pueblo’”, expresó el pontífice.

“Se lo pido al Señor de corazón, por intercesión de María Santísima de Luján. Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús”, completó.

Las palabras de León XIV tienen un significado especial por tratarse de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país.

Francisco fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 y permaneció al frente de la Iglesia hasta su muerte, el 21 de abril de 2025. Durante su pontificado realizó numerosos viajes internacionales, aunque nunca realizó una visita a su país natal.

León XIV, elegido como su sucesor en mayo de 2025, retomó ese vínculo en su primer mensaje en territorio argentino. Al recordar a Francisco, puso el foco en la historia y la fe de la sociedad en la que se formó el primer Papa latinoamericano.