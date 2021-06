Leo Montero reveló por qué decidieron no tener hijos con su esposa

Leo Montero y María Laura Tedesco llevan 18 años en pareja y se encuentran muy felices

Leo Montero fue invitado a Intrusos donde habló de la intimidad de su pareja y de las decisiones que tomaron junto a María Lauta Tedesco para su futuro. En este sentido, reveló que con ambos decidieron no tener hijos y que, luego de 18 años de relación, siguen durmiendo en camas separadas.

Leo Montero apuntó contra la idea de tener hijos, argumentando que muchas parejas terminan separadas porque “la vida de los hijos los lleva puestos. Aunque los dichos pueden resonar polémicos para muchos padres, el conductor aclaró que la decisión fue consensuada por ambos.

Además, Montero afirma que para él y su mujer ya significa mucho sufrimiento dejar a sus perros solos cuando tienen que viajar. “Estamos muy felices así”, declaró durante el vivo del programa y aseguró que serán “novios eternos”.

Sin embargo, expresó que imagina que tener hijos puede ser maravilloso, pero que de todas formas implica un cambio muy grande en la vida y con María no están dispuestos a cambiar nada en su rutina.

Según el sitio Tn.com.ar , Montero afirmó que en un momento se les pasó por la cabeza adoptar un hijo pero que los años fueron pasando hasta que concluyeron que, con María, no necesitan nada más para estar bien como pareja.

De hecho, asegura que para él dormir en camas separas es totalmente “natural” y que cada uno respeta el espacio del otro. De todas formas, el conductor asegura que pasa mucho tiempo junto a su mujer y que son “súper cariñosos” el uno con el otro.

Pero esto no es todo, el conductor también aclaró que hace meses tomó la decisión de convertirse en vegano, tras diez años de ser vegetariano. En este sentido, aseguró que su elección fue plenamente por empatía hacia los animales. “Un día viendo cosas lo miré a uno de nuestros perritos, que ya no está más y dije ‘si yo no me como la pata de mi labrador, ¿por qué me voy a comer a un chancho?’”, confesó.

Por lo pronto, Leo Montero está a hora de debutar en su nuevo programa “Es domingo, estamos a tiempo”, que se emitirá por América y A24 los domingos de 15 a 19 horas.