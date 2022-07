“Leguina fue uno de los traicionados por Corvatta.. ¿y qué pasó con la familia de Omar?”

(Por Ciudad Noticias): La entrevista que diera hace una semana a la radio local, el referente de Principios y Valores, ha generado ruido en el justicialismo que lidera Hugo Corvatta y no es para menos, porque Raúl Isidro, no se guardó nada y apuntó contra todos los que están bajo el ala del exmandamás.

“Saavedra ha sido relegado, muy mal relegado por el PJ cuando acá hay cualquier cantidad de peronistas que han trabajado duramente, que han aportado durante décadas al partido pero bueno, también ésta barbaridad ocurre, porque el juego les quedó desnudo en Saavedra. Ellos nunca habían encontrado a alguien que les dijera las cosas como eran, y que lo sostuviera, que tuviera la valentía de afrontar el fracaso, la valentía de afrontar la agresión, como de esa persona que se la pasó amenazándome y ni hablar la cantidad de malos tragos que me comí en forma privada y no los hice público con un monto de personas, entonces, esas cosas cuando alguien, alguna vez intentó salvar las cosas, las hicieron y las acobardaron y no tienen esas suerte conmigo y no la tendrán porque voy a seguir adelante”, disparó Isidro, ex candidato a concejal por el espacio “Principios y Valores”.

LOS QUE CUESTIONARON, SE ALEJARON Y QUE LEUGO VOLOVIERON COMO SI NADA CON HUGO CORVATTA:

En ésta oportunidad, consultado por el periodista Pablo Peralta, de LA ZERO FM, sobre aquella traición de Corvatta al difunto Omar Leguina y que a los pocos años, llevó a María José y Mario Leguina, a estar una vez más a disposición del caudillo justicialista, Isidro lanzó:

“Omar Leguina, fue uno de los traicionados por Hugo Corvatta, eso lo sabemos todo. ¿Y qué pasó con la familia de Omar?…, terminaron yéndose con la persona que le hizo esa barbaridad al padre. Son cosas serias que cuestan hablaras, que también hay que animarse hablarlas porque muchos se enojan, pero el PJ a nivel distrital, está en una situación terminal porque en la práctica, lo están desapareciendo y no es broma”.