«Le va a pasar»: el fuerte análisis sobre Flor Vigna y el futuro de su relación con Luciano Castro

La incipiente relación entre Flor Vigna y Luciano Castro va viento en popa. Los famosos blanquearon su situación sentimental a dos meses de haberse conocido y dieron que hablar.

Hace un tiempo, en el ciclo de América TV «A la Tarde», el periodista Augusto Tartúfoli causó revuelo con un contundente análisis sobre el futuro de la exfigura de «Showmatch: La Academia» y Luciano Castro. En aquella emisión, debatieron primero el porqué Rocío Marengo y Eduardo Fort no habían tenido hijos y Tartu sostuvo que era porque él ya tenía su familia formada y no quería saber nada con el tema. Ante esta opinión, el periodista sumó: «Le va a pasar a Flor Vigna, obvio. Tiene 20 años menos. ¿A vos te parece que no va a ser mamá en su momento?».

Esto desembocó en que sus compañeras de panel lo cruzaran y dieran su punto de vista sobre lo que dijo acerca de Flor Vigna. «Hay muchas mujeres que no quieren ser madres», indicó Débora D’Amato, al mismo tiempo que la abogada Mariana Gallegos sostuvo: «Yo tengo 20 años menos que mi marido. No tengo hijos, no tuve hijos con mi anterior matrimonio tampoco. En mi segunda administración, en forma consciente y determinada. No tuve ni en el primero ni en el segundo, que va a ser el de toda mi vida».

La palabra de Flor sobre su presente sentimental

La bailarina y el actor se conocieron en un gimnasio y cuando se sintieron listos para blanquear el romance, no dudaron en besarse frente a todos. «Vamos viendo los rótulos. Estamos muy bien los dos. Lo que decimos es que es re lindo sentirte como un adolescente y estar en una y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta lo que más pudimos. Después dijimos: ‘Seamos libres’. Es lindo decir en voz alta lo que te pasa. Por ahora es esto», expresó Flor.

«Nos cuidamos porque no sabíamos si esto tenía un futuro. Cuando pasaron dos meses ya decidimos blanquearlo», explicó Castro por su parte, además de revelar que Sabrina Rojas, su exmujer y madre de sus hijos, se lo tomó muy bien.