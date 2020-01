“Le propuse a Gustavo tener una pareja abierta”, la propuesta de Ximena Capristo a Conti

“El muro infernal” regresó a la televisión después de muchos años y por ende también la participación de los famosos. En esta oportunidad, Ximena Capristo participó del programa y contó una reveladora propuesta que le hizo a su pareja Gustavo Conti.

La pareja de actores se conoció a comienzos del milenio, cuando ambos formaban parte de la primera edición de Gran Hermano y casi dos décadas después son una de las parejas más sólidas del ambiente con un hijo en común, Félix. En su paso por el programa de Marley, la panelista de 42 años sorprendió al revelar que le había propuesto a Conti tener una “pareja abierta”.

“Le propuse tener a Gustavo una pareja abierta”, afirmó Ximena Capristo. “¿Tipo poliamor, como Flor (Peña)?”, le consultó el conductor y ella asintió: “Claro, pero cada uno por su lado y hay que contarse todo. A mi me parece que está bueno abrir la pareja, después de casi 20 años de relación”.

Sin embargo, la respuesta de Gustavo Conti fue negativa. “Él me dijo que no. Me dijo ‘buscate a otro. Agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene’. Así que me quedé con las ganas. Ah, y me dijo ‘vos tenés ganas de buscarte a algún jovencito’”.

A finales del año pasado, se especuló con que Ximena Capristo se había separado del actor de 44 años. La ex vedette compartió una foto en las redes junto a su hijo y escribió: “Sólo nosotros, no necesitamos a nadie más”. La descripción de la foto despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes querían saber si está separada del actor. Sin embargo, aquel rumor fue desmentido luego por la pareja.

Fuente: Ciudad Magazine