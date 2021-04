Cinthia Fernández le dio detalles a Juana Viale sobre un violento episodio, donde la menor recibió un golpe de su propio padre.

A tres años de la conflictiva separación de Matías Defederico, Cinthia Fernández compartió en primera persona “la pesadilla” que le tocó vivir al lado del exfutbolista, a quien denunció en los medios de haber ejercido contra ella violencia de género.

Cinthia Fernández fue una de las invitadas del programa Almorzando con Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale y allí, la panelista de LAM abrió su corazón. “El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida”, reveló Cinthia.

“¿Y le pegó a ella?”, fue la primera pregunta que lanzó la conductora del programa. Cinthia Fernández asintió y puso en contexto el episodio: “Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice ‘esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá’. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome ‘por favor, no me denuncies’”.

Visiblemente angustiada, Cinthia Fernández dio más detalles de la situación: “Ese día agarré a mis tres hijas. El golpe fue en la cabeza. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Gracias a Dios eclosionó para afuera. Fue una inflamación muy grande. Era muy impresionante ver eso. De hecho, tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar super delicado”.

“Le pegó a mi hija en la cabeza”, estremecedor relato de Cinthia Fernández sobre un hecho de violencia con Matías Defederico

Recordemos que la bailarina estuvo siete años y medio en pareja con Defederico. La pareja tuvo tres hijas llamadas Charis, Bella y Francesca. Hace pocos días en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia ya había dado más detalles de la violencia que sufrió por parte de su ex pareja.

“Tus hijas el día de mañana van a saber que rompiste una familia. El argumento básico es que yo soy la puta y la trola. Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque ‘su mamá es una trol…’. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho”, señaló muy angustiada.