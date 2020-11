Le mandó una foto íntima; Un seguidor se pasó de listo con Noelia Marzol y la bailarina lo ubicó

No es la primera vez que Noelia Marzol se cruza con un seguidor en las redes sociales por un comentario sexista. Mucho menos que le envían fotos subidas de tono sin su consentimiento. Pero todo tiene un límite. Esta vez, la actriz y bailarina de Sex Virtual recibió un desafortunado mensaje de un hombre que no solo no dejó pasar sino que expuso para dejarlo en evidencia. Con una captura de pantalla del chat privado, en el que se ven las fuertes palabras que le dedica el joven veinteañero, Marzol demostró que hay cosas que ya no permite.

La conversación tuvo origen cuando el usuario le escribió por mensaje privado: “Vos a mí no me aguantas la toma. Hay cosas mucho peores que se pueden decir. Te quiero ver. Ahora te ofende que te digan p***. Si vos misma te hacés decir así”. Seguido al insulto, le envió una foto de su miembro que Marzol eligió tapar para que otros no tuvieran que verlo. “Yo sé que te gusta mirala”, seguía el texto a lo que, en vez de contestarle con un insulto, le adelantó: “¿Sabes qué? Voy a publicar tu foto”. Acompañando la captura donde escrachó al follower con nombre y apellido, agregó: “Buen finde, no aprenden más algunos”. Y en otra historia de Instagram, cerró con un mensaje dedicado a esta persona: “Cuando no la pones ni de casualidad haces como Iván. Tan pero tan tan virgen se puede ser? Respuesta sí. Ayudémoslo. #UnamanoparaIvan”, compartió con ironía.

Lamentablemente, esta clase de mensajes son moneda corriente y hace unos meses la actriz de Millennials atravesaba una situación similar. Todo se dio a raíz del halago que su amiga Marianela “Mimi” Alvarado le dejó en una publicación, donde se la veía muy sexy, elongando con el atuendo que luce en la obra erótica de José María Muscari. Pero aprovechando que la mujer de El Tirri había firmado el posteo de Marzol con emojis de vasos de leche, un gatito y un corazón, un usuario la arrobó y escribió: “se la toma toda”. Indignada, la futura esposa de Ramiro Arias no se calló nada y fue contundente con su respuesta. “Sebi, te cuento: una cosa es que lo diga Mimi, que es mi amiga, otra y muy diferente es que lo digas vos. Así que, ¿un poco de respeto, dale? Besos, amor. No te hagas el piola que más bien lo que parecés es un loser”.