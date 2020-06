Laurita Fernández lanzó un palito para Cabré: “Para mí es una nena igual”

Laurita Fernández recibió un regalo y le pidió a sus seguidores ayuda para ponerle nombre. Las sugerencias fueron increíbles.

Laurita Fernández es una de las más activas en las redes sociales en este momento. La bailarina está en su departamento de soltera pasando la cuarentena y su método para distraerse es hacer stories y compartir tiempo con sus seguidores.

Fiel a su pasión, la artista comparte sus bailes, cuando toca el piano, y también, como toda incluencer, muestra los canjes que recibe. Recientemente a Laurita Fernández le llegó un paquete por el que pidió ayuda a sus fans.

Mediante stories compartió la llegada de una aspiradora robot y les pidió que le pongan un nombre. “¿Qué nombre le ponemos?”, fue su pregunta. “La criada”, “Maldita criada”, “LALI, La Limpiadora”, fueron algunos de los nombres hilarantes que recibió.

Pero un seguidor se llevó todos los premios. “Nicolás”, propuso alguien. Y ella, sin dejar de esquivar la situación, contestó: “Jajaja, para mí es nena igual”.

Laurita Fernández está viviendo en su departamento luego de algunas idas y vueltas en el principio de la cuarentena. Como ella misma compartió, tuvo un inconveniente hogareño hace unos meses por lo que debió mudarse a lo de su pareja, Nicolás Cabré.

Pasadas algunas semanas, la bailarina decidió volver a su casa, una vez solucionado el inconveniente. A los pocos días de esto, Laurita Fernández confirmó la separación del actor. Desde ese momento, varios especularon sobre las razones del distanciamiento.

Cuando la actriz fue consultada si volvería con el actor dijo: “No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas, no hay como mucho más que hacer. Es así. Por más doloroso que sea, es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”