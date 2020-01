Laurita Fernández, furiosa por la suspensión de una función de la obra: “Mucha impotencia”

Desde que se dio comienzo a la temporada de verano, Laurita Fernández y Nico Cabré se encuentran instalados en Mar del Plata haciendo temporada con “Departamente de Soltero”, la obra de teatro que comenzó en Buenos Aire y tuvo una grata repercusión entre el público.

Sin embargo, a raíz de un problema técnico ocurrido en las instalaciones del teatro, las autoridades debieron suspender una de las funciones de “Departamento de Soltero”. A través de sus redes sociales, Laurita Fernández expresó su enojo con sus seguidores.

“Nos vamos con mucha impotencia a casa. Nos quedamos con las ganas de hacer las funciones de Departamento de soltero, suspendidas por un problema técnico del teatro”, expresó la bailarina y actriz de 29 años través de su cuenta de Twitter.

Los seguidores de Laurita Fernández entendieron la situación y le mandaron mensajes de aliento. Además, a través de la cuenta oficial de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafi también se vieron obligados a aclarar lo ocurrido.

“La suspensión de las dos funciones de esta noche de la obra Departamento de Soltero en el teatro América de Mar del Plata se debe a un desperfecto técnico originado en los equipos de iluminación del espectáculo”, informaron desde la red social.

En una reciente entrevistas, Laurita Fernández contó cómo aumentaron sus deseos de convertirse en madre desde que comenzó su relación con Nico Cabré: “Verlo papá me fascina. Me gusta acompañarlos en esa felicidad. Me gusta que los planes de fin de semana sean ver Maléfica y no tragos en un bar”, reveló.

Y agregó: “Quiero hacer más grande esta familia. Pensamos mucho qué momento sería el indicado, teniendo en cuenta que seré yo quien dejará de trabajar, con tantas ideas en mente… Pero finalmente relajé. Nos entregamos a ‘el momento llegará cuando deba ser’”.