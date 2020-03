Laurita Fernández frente a los rumores de separación con Cabré: “Nos enojamos y discutimos”

En medio del aislamiento preventivo por coronavirus, Laurita Fernández dio detalles sobre su relación con Nicolás Cabré y los rumores de separación.

Los rumores de separación son fuertes. “Ella no quiso dar una nota y hubo discusiones en su departamento”, informaron desde Intrusos en referencia a la aparente crisis que estarían viviendo Laurita Fernández y Nicolás Cabré. En medio de todo esto, ella viajó a Nueva York con un amigo y ahora se encuentra haciendo cuarentena.

Al regresar a Argentina, Laurita Fernández ofreció una entrevista con Cortá por Lozano. “Salió el rumor porque una vez salimos separados del teatro. Igual nos encontramos en la cochera porque íbamos en un solo auto. No me acuerdo por qué nos enojamos y discutimos, como todo el mundo. Tenemos nuestros agarres. No sé por qué nos habíamos enculado”.

En ese sentido, añadió: “Ese día justo estaba el notero de Intrusos, yo no estaba de humor y me fui. Él dijo ‘se fueron separados, que esto, que lo otro’. La verdad es que tuvimos una discusión como cualquiera y está todo bien. No es que había una crisis o estábamos separados. Estábamos juntos y discutimos como todo el mundo”.

Previo a esto, el cronista de Intrusos Gonzalo Vazquez había detallado: “Laurita casi siempre ha hablado con la prensa y el lunes 24 de febrero la fuimos a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estábamos ahí porque habíamos avisado a la producción, ella abandonó la sala corriendo con lentes. Realmente me llamó la atención. Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra ‘no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes’. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”.

