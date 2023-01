Laura Ubfal tomó carrera, liquidó a Coti tras su eliminación en Gran Hermano y explotó la polémica: “Celosa, envidiosa y caprichosa”

Luego de la eliminación de Coti de Gran Hermano, Laura Ubfal la sentenció y lanzó unas picantes declaraciones sobre la correntina.

En la noche del domingo se vivió lo que fue la décima eliminación de Gran Hermano, y esta vez lo tocó a una de las protagonistas de la casa. Coti fue la décima eliminada de la casa y estalló la polémica, luego de que llegue a la final de la gala cara a cara contra uno de los recién ingresados, Ariel. Con casi el 70 por ciento de los votos, la correntina fue la elegida por el público para abandonar la casa más famosa del mundo. En tanto Ariel, recibió el 32,65 por ciento de los votos.

Mientras tanto, en Intrusos se comunicaron con Laura Ubfal para saber su opinión de una nueva eliminación en Gran Hermano: “Hoy en día la lucha es individual, la sociedad está muy individualista, cada uno lucha por sí y no le importa nada al de al lado”, comenzó a explicar la periodista desde un móvil.

Luego continúo con la tendencia que se viene repitiendo sobre las mujeres del reality, ya que de los diez eliminados desde el comienzo del reality, siete fueron mujeres y solo tres hombres, además teniendo en cuenta que de los últimos 6 eliminados, solo Agustín es hombre.

“Estoy muy preocupada, y cada vez más, por lo que está pasando con las mujeres”, comenzó a explicar Ubfal en un tono bastante serio. “Yo me puse contenta por la salida de Coti. Me encontré con mucha mujer que me hablaba, y Coti, más allá de ella, el personaje que se vio en la casa, es lo peor de las mujeres”, sentenció Laura Ubfal fuertemente contra la correntina.

“Celosa, caprichosa, envidiosa, traidora, falsa, es todo malo”, apuntó sin piedad. Inmediatamente fue interrumpida por su colega, Gastón Trezeguet: “Eso no es por ser mujer, es por su personalidad. Me parece que Coti es caprichosa, es celosa, pero me parece que ella es así, porque sino siempre denigramos a las mujeres”, palabras que le cambiaron el discurso a la periodista. “Ella, como persona y a sus veinte años refleja lo peor que se le dice a las mujeres”.

La panelista de Gran Hermano continuó con su discurso en contra de la jugadora de Gran Hermano: “Es una chica machista, joven pero que no tiene la cabeza que tienen otras chicas, como por ejemplo Mora. Coti tiene una cabeza de las mujeres de antes. Estoy cansada de que los hombres sean los santos” culminó con su monologo picante hacia Coti.

En la noche de este lunes se verán las caras Laura Ubfal y Coti en el panel de Gran Hermano, ya que como todos los lunes el participante eliminado va a charlar a Gran Hermano con los panelistas y con Santiago del Moro.