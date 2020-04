Laura Parra: “Soy una Ariana súper activa y el estar encerrada por la cuarentena me desespera… ¿Sexo?, ¿qué es eso?”

Tremenda rubia la que tenemos hoy como “Chica de la Semana”… Podemos decir que es una mujer muy fogosa, pero sabe como jugar con nuestros lectores, donde ella toma impulso para que sus fanáticos esperen una respuesta contundente, pero cuando llega el momento, se hace desear más porque te la deja picando. Preparate a sufrir Laura, y de una manera que te hará felíz:

Hola Laura, ¿cómo estás?, sos la del tema que dice….se te ve la tangaaaaa!!!. Bueno, que manera de comenzar, ¿no?…Nos ponemos un poco serio y preguntarte, ¿Qué te sedujo aceptar ser la “Chica de la Semana”?

-Noooo, no soy esa Laura, jajaja. Gracias por elegirme chica de la semana de Ciudad Noticias, es un honor en sus 11 años, los sigo hace tiempo!

Una rubia muy bien puesta se te ve. Por eso obligado a preguntarte, ¿Cuáles son tus medidas?… si me dejas antes jugar tipo el Quini…me inclino por un 95, 58, 98. ¿Cómo anduve?

-Soy una rubia muy bien parada, como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, claro que no tengo las medidas del junco, jajajaja, suena trillado, pero lo mío es pura genética, con ayudita del busto operado, ando por la vida con 90-62-90 (creo que no ganaste el Quini, jajaja)

¿A qué te dedicas?

-El arte en mi pasión, mi hogar, mi centro, la Magia en mi vida! Incursione en muchos aspectos artísticos pero mi verdadera vocación es la actuación, ser o no ser, es mágico, como entrar a otra dimensión paralela a la tuya y ni hablar del vivo en el teatro, uf, se me pone la piel de gallina, mariposas en la panza, hay, que exagerada, es que soy muy intensa y apasionada!

Estoy seguro que recibís propuestas de muchos famosos. ¿Es así?

-Propuestas de Famosos, que tema la fama, siempre fui muy reservada con mi vida amorosa, tengo propuestas pero jamás lo sabrán, soy una dama, no los voy a deschabar, jajaja!

¿Qué proyectos para éste año?

-Este año es clave en mi carrera, ya que estoy con proyectos de producción independiente y asociada con una productora muy conocida para realizar la serie de Yiya Murano, estábamos a punto de comenzar con la Pre producción y bueno, apareció el famoso Covid 19, y reanudaremos todo a penas se levante la cuarentena!

¿Cómo se lleva la cuarentena?, digo por el tema de que si estás sola, la falta de sexo nos hace caminar por las paredes, y si estas con alguien, es, o todo el día, o diciendo…che negri, estoy acá eh!!!

-La cuarentena, por favor…yo soy una Ariana súper activa y el estar encerrada me desespera, pero me las ingenio y me enfoco en lo que vendrá luego y me preparo para eso! ¿Sexo?, ¿qué es eso?, hace tanto.

Soñando con mi primera vez, luego de la cuarentena, no me preguntes con quien, no te lo voy a decir…ni yo lo sé, jajaja.

¿Con qué famosa tendría tu permitido?

-Mmmmm, que desilusión, me gustan los hombres y mucho

¿Una fantasía que te encantaría cumplir?

-Son…. un sueño y tengo muchas fantasías, vuelo demasiado, debería ser escritora!

¿Qué te parece Ciudad Noticias?, ¿nos seguís hace mucho o no?

-Ciudad Noticias, es un honor en sus 11 años, los sigo hace tiempo!

¿De dónde sos y si te gusta vivir ahí?

-Soy chica de ciudad, vivo Caba, pero tengo casa en el campo y el mar, ahora estoy en un momento nómade, amo viajar, conocer lugares y personas nuevas, soy extremadamente aventurera y creo en el mundo entero cómo un posible lugar donde vivir, soy inquieta, creo que ya lo dije!

¿Algo que te gustaría que la gente conozca más de vos?

-¿Que me gustaría que sepan de mí?? Soy todo terreno, feliz, demasiado romántica y agradecida por tanto!!

Ésta hermosa rubia, duerme, desnuda total, con una tanguita y nada arriba, ¿o de qué manera?

-¿Que como duermo?, Pijama viejo y cómodo, soy bastante cachivache en casa!

¿Crees que con la cuarentena se amplió el tema del sexo virtual?

-¿Sexo virtual? Ni loca, no es para mí, soy muy carnal, un fuego!

¿Cómo nos ves a todos cuando digan…desde hoy argentinos, la cuarentena se levanta?…¿qué crees que harán muchos además de ir en busca de sus seres queridos?

-Viajar por trabajo es mi combinación perfecta! Cuando se levante la cuarentena, haré una gran fiesta familiar, tomare todos los café que me quedaron pendiente, tengo una lista de abrazos y por supuesto trabajar y trabajar!

Ver esta publicación en Instagram ᗰOᗰEᑎTO ᗪE ᖇEᖴᒪE᙭IOᑎ…ᒪO ᑫᑌE ᔕᑌᑕEᗪE ᑕOᑎᐯÍEᑎE Una publicación compartida de ʟᴀᴜʀᴀ ᴘᴀʀʀᴀ 💎 (@lauraparraok) el 19 Mar, 2020 a las 10:12 PDT