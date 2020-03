Laura Azcurra apuntó contra Luis Brandoni y ahora ella es el centro de críticas

La actriz cruzó duramente al actor por sus dichos sobre actrices; y los usuarios de la red social del pajarito tomaron partido

Hace una horas, los nombres de Laura Azcurra y Luis Brandoni llegaron al trending topic de Twitter, donde aún se mantienen. Todo comenzó luego de que la actriz cruzara duramente al actor por sus dichos respecto a la Colectiva de Actrices.

Cabe recordar que en diálogo con el ciclo El show del espectáculo, Brandoni expresó: “Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres, tienen un sesgo partidario inocultable” y que “‘Ni una menos’ significa ni una mujer menos muerta, y cuando matan a una mujer policía no dicen nada”.

En este marco Azcurra, una de las integrantes más activas de Actrices Argentinas, brindó una entrevista a Juan Etchegoyen por Radio Mitre donde manifestó su disconformidad respecto de los dichos del artista y no dudó en calificarlo de “ignorante”: “Me da tristeza porque estamos ante un ignorante. Porque el compañero nunca vio lo que estamos haciendo las compañeras”.

Además, remarcó: “Me da pena decir que este compañero… Porque entiendo que es un compañero también, de otra generación, con otros mandatos y otras herramientas con las que creció. Nos pasa también en el movimiento de mujeres que inevitablemente tenemos que abrazar a los hombres y mujeres que todavía tienen mucho del patriarcado y aún son machistas. Hay muchas mujeres que también han replicado el ejemplo de seres machistas a su alrededor: madres, padres, tíos, jefes. Lo que sea. Entonces siempre me gusta decir que somos víctimas de víctimas, porque realmente venimos de ejemplos muy tremendos que hemos replicado sin analizar en este presente”.

De acuerdo a su testimonio, Azcurra opinó que es necesario hacer “un trabajo interno” para evitar seguir “replicando violencia y opresión”. Y, en ese sentido, opinó que las palabras de Brandoni “son un poco tristes porque es una pena que no entiendan el contexto de dónde nosotras estamos llevando adelante nuestra lucha y la de un montón de mujeres”.

Finalmente, aseguró que “no es solo nuestra lucha con la denuncia de Thelma Fardin por haber sido abusada sexualmente, sino también precarizada. Eso es algo que quedó en segundo plano. Pero ella viajó sin adultos –el adulto responsable fue el agresor– y viajó sin contrato laboral. O sea, todo mal. Entonces digo, ‘bueno, amigo, hay que aggiornarse, abrazarse y empezar a entender que realmente los privilegios con los que muchos hombres crecieron, en este momento empezamos a darnos cuenta de que sí, realmente fueron privilegios para hombres'”.

Fue en este contexto que las aguas se dividieron en Twitter donde por estas horas los usuarios con sus opiniones de apoyo y repudio ubican los nombres de los dos artistas en el trending topic de la red social del pajarito