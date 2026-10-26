Las Santas cayeron en Carhué y se jugarán la clasificación en la última fecha

(Por Ciudad Noticias): San Martín de Saavedra perdió 4 a 0 frente a San Martín de Carhué y deberá buscar su clasificación en la última jornada de la fase regular del fútbol femenino de la Liga Regional de Coronel Suárez. El equipo saavedrense suma 8 puntos y cerrará su participación como local ante Blanco y Negro.

San Martín de Saavedra sufrió una dura derrota en su visita a Carhué, donde cayó por 4 a 0 frente al conjunto local, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular del campeonato femenino de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Los goles del equipo carhuense fueron convertidos por Florencia García, Rocío Zárate, Nicole Días y Yamila Real.

El resultado dejó a las Santas en una situación comprometida de cara a la definición de la Zona B, aunque todavía mantienen sus posibilidades de clasificación. Con 8 unidades, el conjunto de Saavedra se ubica a un punto de San Martín de Santa Trinidad, que suma 9, y uno por encima de Atlético Huanguelén, que tiene 7.

La particularidad de esta definición es que tanto San Martín de Santa Trinidad como Atlético Huanguelén tendrán fecha libre el próximo domingo, por lo que no podrán sumar puntos en la última jornada. De esta manera, las chicas de Saavedra tendrán la oportunidad de mejorar su posición cuando reciban a Blanco y Negro, en un encuentro que será determinante para sus aspiraciones de continuar en competencia.

En el resto de los partidos de la Zona B, Peñarol de Pigüé superó por 1 a 0 a El Progreso, con un gol de Bianca Acosta, mientras que Blanco y Negro goleó 5 a 0 a San Martín de Santa Trinidad, con cuatro conquistas de Rosario Mendoza y una de Priscila Barragán. En esta jornada quedaron libres Peñarol de Guaminí y Atlético Huanguelén.

Por su parte, en la Zona A, Empleados de Comercio derrotó 4 a 0 a Puan F. Club, con dos goles de Aike Correa y los restantes de Lucía Candia y Fátima Pozo. Club Sarmiento venció como visitante a Independiente de San José por 1 a 0, gracias al tanto de Pamela Ávila, mientras que Tiro Federal de Coronel Suárez y Racing Club igualaron sin goles. Boca Juniors y Deportivo Sarmiento tuvieron fecha libre.

La decimotercera y última fecha de la fase regular se disputará el próximo domingo. En la Zona A se enfrentarán Puan F. Club e Independiente de San José, Racing Club y Empleados de Comercio, y Deportivo Sarmiento ante Tiro Federal de Coronel Suárez. Quedarán libres Club Sarmiento y Boca Juniors.

En la Zona B, Peñarol de Guaminí recibirá a San Martín de Carhué, mientras que San Martín de Saavedra será local frente a Blanco y Negro. Tendrán descanso San Martín de Santa Trinidad, Atlético Huanguelén, Peñarol de Pigüé y El Progreso.

Cabe recordar que todavía existen encuentros pendientes de fechas anteriores, entre ellos Puan F. Club frente a Boca Juniors y El Progreso ante Peñarol de Guaminí, correspondientes a la segunda jornada; Boca Juniors frente a Racing Club y Deportivo Sarmiento ante Club Sarmiento, de la tercera fecha; además del interzonal entre San Martín de Santa Trinidad y Tiro Federal de Coronel Suárez, correspondiente a la novena fecha.

Con este panorama, San Martín de Saavedra afrontará el cierre de la fase regular con la necesidad de conseguir un resultado favorable frente a Blanco y Negro. Después del traspié en Carhué, las Santas tendrán una última oportunidad de sumar puntos y buscar su lugar en la siguiente instancia del campeonato.

Fuente: Claudio Meier, para Noticias Tornquist, Suárez al Día, La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000 y Deportornquist.