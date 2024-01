Las primeras fotos de las gemelas y las sentidas palabras de Daniela Celis a horas de dar a luz

Daniela Celis y Thiago Medina recibieron a las gemelas Laia y Aimé ayer al mediodía. Los ex Gran Hermano que comenzaron su relación dentro del reality, trasladaron su romance a la vida real y formaron una familia que se concretó con la llegada de las niñas. El parto fue por cesárea programada y ellos compartieron la intimidad del día más importante de sus vidas en redes sociales. «Hoy nos convertimos en papás, hoy conocimos el sentido de la vida, hoy si podemos hablar de amor verdadero, ¡hoy todo cambió para siempre!» escribió Pestañela en su cuenta oficial de Instagram, junto a un carrusel de fotos en el que muestra la secuencia de la llegada de las pequeñas. «Aime, nació primera a las 10:13 am con 2500k, mide 46cm, y Laia, nació segunda a las 10:15 am con 2750k, mide 46 y medio» detalló la madre primeriza. «Nos toco un equipo increíble de trabajo. Nico nos acompañó desde el primer día y sigue a nuestro lado conteniéndonos… Súper agradecida por ser tan cálido y atento con nosotros, él es una persona que realiza con pasión su oficio, tiene luz propia y te transmite seguridad entre tanto miedo» manifestó. «Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera. Gracias por tanto amor y mensajes súper dulces que nos envían, nos llegan todas las buenas vibras, ¡los amamos!» cerró el sentido posteo.