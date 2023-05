Las primeras fotos de Jorge Rial y su novia María Del Mar juntos

El conductor y su pareja se mostraron por primera vez en público mientras compartieron un almuerzo, en el cual no faltaron las risas en un agradable momento juntos, durante el cual se los vio muy bien predispuestos y hasta posaron para las cámaras que los esperaban con el fin de retratarlos. Jorge Rial confirmó su romance con María del Mar Ramón luego que se descubriera que fue ella quien lo acompañó durante su internación en Colombia. Y ahora, a pesar de querer mantener un perfil bajo y lejos de las redes sociales, la colombiana fue capturada muy feliz a los abrazos con el periodista. Tras las vacaciones truncas por un infarto de miocardio que sufrió en Bogotá, Jorge (61) y la escritora colombiana (31), se mostraron juntos en público en un conocido restaurante de Palermo Soho en su primera salida tras la internación. La pareja salió del local a eso de las 17hs y, mientras se dirigían hacia el automóvil del conductor, le contaron al sitio web «Ciudad» que disfrutan de una relación “sin rótulos”, incluso se mostraron seguros de su estado al afirmar que no están interesados en contraer nupcias. Hasta ahora, Jorge Rial y María del Mar Ramón jamás habían compartido una foto juntos en las redes sociales y hasta estaba la posibilidad de no saber nada de ella si el ex conductor de Intrusos no sufría aquel paro cardíaco. Pero en el presente la pareja parece encontrarse feliz y así se mostraron.