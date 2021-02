Las Primas: “Este grupo es emblemático de toda celebración”

Así lo afirman las integrantes del reconocido conjunto, que con canciones como Saca la mano Antonio y Dame una alegría, participaciones en películas humorísticas y programas de televisión, se posicionó entre los más elegidos.

Surgido a la luz de la democracia, el grupo Las Primas, supo, gracias a varias generaciones de participantes, mantenerse entre las preferencias populares a la hora de elegir música para celebrar y reunirse.

A 35 años de su formación original, Karen Salas Correa, Karina Ranni, Verónica Álvarez Puente y Josephina Stella vuelven a los escenarios con clásicos y nuevas canciones como La fiesta y Buen día señor sol. Diario Hoy habló con ellas para saber más del reencuentro.

—Seguramente todo este tiempo estuvieron en contacto, pero, ¿cómo fue volver a trabajar juntas?

—Karen Salas Correa: La experiencia fue nueva porque nunca estuvimos las cuatro juntas, excepto Karina y Verónica. Yo había estado en el 2000, Karina y Verónica trabajaron en México, Jose estuvo en la primera etapa, Las primas somos una familia muy completa, hubo 64 integrantes, grabar en el estudio, en medio de la pandemia, fue como estar en Disney. Nos llevamos muy bien y además hicimos nuestro primer videoclip en base a lo que se grabó.

—Karina Ranni: En mi caso, que nos convocó Jose para grabar primero en pandemia Lava tu mano Antonio, reversionada al cuidado personal, me hizo viajar en el tiempo, a los inicios de mi profesión, me encantó, después fue tal la viralización de las canciones dijimos: ¿por qué no? Se cumplen 35 años del origen del grupo, nuestras canciones están vigentes, se ponen en todas las fiestas, en cada cumpleaños, y no es poca cosa, y dentro de esto decidimos sacar estos temas y seguir trabajando juntas, y desde mi lugar yo elijo estar con estas compañeras, con estar primas, y elijo volver a Las primas desde el lugar de poder elegir con quién estar.

—Verónica Álvarez Puente: Reencontrarnos fue buenísimo y lo que ocurrió, la magia, fue supremo. Primero nos juntamos para concientizar sobre la importancia del cuidado personal. Cuando posterior a eso empieza circular en redes, nuestro nombre resonando, notas, pensamos en seguir, porque siempre nuestros fans nos siguieron, pero acá se amplió generacionalmente.

Justo este año cumplimos 35 años desde que se gestó el grupo, seguimos grabando otros temas con cuidado en pandemia y estamos con muchas expectativas de seguir con el proyecto superando barreras de tiempo, generacionales y geográficas. En países donde el grupo fue fuerte, como en México, también se despertó el interés, es increíble. Con Las Primas estuvimos en Estados Unidos, Europa, el grupo trascendió la marca, más allá de nosotras, los temas y nosotras, eso sucede o no, la magia llega y llego.

FUENTE: DIARIO HOY.