Las palabras de Andy Kusnetzoff a los últimos invitados de “PH” tras saber que tenía coronavirus

A través de su programa de radio en Metro, Perros de la Calle, Andy Kusnetzoff confirmó que está contagiado de coronavirus. Por otro lado, en las redes sociales confirmó que está aislado y que se encuentra bien de salud.

Recordemos que Andy realizó este sábado una emisión de su programa de televisión, Podemos Hablar, con Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina, con los que el conductor ya se comunicó antes de revelar públicamente su condición.

Tanto al chef como al diseñador de moda, Andy Kusnetzoff se encargó de llamarlos personalmente, mientras que a la actriz y a la conductora le informó la noticia los productores del programa.

“Estamos todos tranquilos porque hicimos todo bien, cumplimos con los protocolos que había que cumplir. Andy me llamó a primera hora, y después lo hizo la producción. Ahora estoy aislado en mi casa, solito, y así seguiré hasta la semana que viene. Veré en estos días si me hago el hisopado; aún no, por no tener todavía ningún síntoma”, dijo Benito.

Flor Vigna por su parte contó: “Cuando me llamó la producción y me explicó todo, hicimos cálculos: suponemos que Andy se enfermó luego de hacer el programa Igual, durante el programa se cumplieron con todos los cuidados: en la previa, en la grabación y en el post, se siguió un protocolo súper estricto. Yo no tengo ningún síntoma de nada, pero igual voy a quedarme acá, en casa, y tratar de que no me agarre mi lado hipocondríaco”.

Por parte del jurado de Bake Off se dijo: “Yo tengo una vida de cuarentena normal, con los cuidados que corresponden. No necesito hacerme el control de hisopado; sigo con mi vida normal”.