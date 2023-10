Las mejores postales del cumpleaños temático de las hijas de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández vive por y para sus tres hijas, las gemelas Charis y Bella, que celebraron sus 10 años, y Francesca, la más pequeña por apenas un año. Y para festejar la primera década de vida la panelista e influencer realizó un evento a lo grande, inspirado en uno de los clásicos de Disney: Alicia en el país de las maravillas.

Como una activa usuaria de las redes sociales, Cinthia Fernández compartió los mejores momentos de la fiesta en su cuenta de Instagram. En la celebración dijeron presentes todos los amigos, amigas, compañeros de colegio y familiares de sus hijas, con la llamativa ausencia de su padre, Matías Defederico.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram).

Una celebración inolvidable

“Que los cumplan muy feliz mis iguales. Tremendo fiestón. Vayan a mis historias el material inédito antes que se borre” escribió Cinthia Fernández en el posteo donde resume los mejores momentos del cumpleaños de Charis y Bella.

En la fiesta organizada íntegramente por la influencer, con ayuda profesional, no faltó nada: en el lugar elegido había camas elásticas por doquier, donde sus hijas y sus amigas se divirtieron a lo grande. La imponente torta con el gato de Alicia en el país de las maravillas se robó todas las miradas, sumando a la máquina para hacer pochoclos y la infaltable mesa dulce.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram).

Indirectas y más indirectas para Matías Defederico

La panelista está en guerra con su ex pareja desde hace largos años, con los conflictos legales centrados en la crianza y cuidados de sus hijas. Y no pierde oportunidad para lanzar nuevos dardos venenosos al ex futbolista, primero relacionado con la fiesta de sus hijas, y luego por el Día de la madre.

Las primeras declaraciones de Cinthia Fernández contra Matías Defederico fueron luego de que un seguidor de Instagram le consulte sobre la participación de su ex en la fiesta de sus hijas. Y no tuvo piedad con su respuesta: “El primer año que me mudé a esta zona le dije repartimos 50 y 50, aún espero el depósito”. Confirmando que no sería invitado a sus festejos, pero brindándole la posibilidad de que él organice una nueva fiesta por su cuenta.