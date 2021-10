Las llamativas pruebas que indicarían que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían separados

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su relación amorosa hace seis meses, luego de una infinidad de rumores que los vinculaban. Ahora, ambos quedaron en el centro de la escena a raíz de que surgieron rumores de crisis.

Una vez más, Vicky Braier, más conocida como Juariu, detectó una serie de pistas sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que le llamaron la atención y las compartió en Instagram. «Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación. Y me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella dejaron de seguirlo», dijo la influencer respecto a las especulaciones que giran en relación con el presente sentimental de la hija de Diego Maradona.

Gianinna tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y a raíz de la muerte de su padre comparte diversos posteos para recordarlo.

«Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia (Villafañe), le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen», agregó Juariu. De esta manera, la expanelista de «Bendita» dejó en evidencia a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes aún no se manifestaron al respecto.

Daniel Osvaldo cortó con su joven novia, Constanza de Palma, luego de estar juntos durante unos meses del 2020.

El romance entre los famosos

Tanto Gianinna como Daniel mantuvieron en secreto su relación, hasta hace unos meses, cuando blanquearon el vínculo con unas fotografías en las redes sociales. Ellos se conocen desde hace muchos años, pero recién ahora decidieron dar un paso más y ponerse de novios.

Cuando recién expusieron el romance, ella le dedicó un especial mensaje y le agradeció por la ayuda que le dio durante una producción de fotos que realizó para su marca de accesorios: «Bancando mis mil horas, mis mil mambos, firme ahí. Aunque no te deje posar, sos mi modelo personal». Ambos famosos son bastante reservados con sus vidas privadas y no suelen compartir públicamente material relacionado a su familia o más específicamente a sus respectivos hijos.