Las emotivas dedicatorias de Michael Bublé y Luisana Lopilato para su cuarta hija, Cielo

Hace un año, luego de un largo viaje por Roma, Michael Bublé y Luisana Lopilato vieron nacer en la fría Vancouver, a su cuarta hija Cielo Yoli Rose. Con un peso de 3.8 kg, la pequeña llegó para completar con su luz la hermosa familia que la actriz y el cantante construyen cada día.

Para compartir y celebrar con todos sus millones de seguidores en Instagram, tanto Michael Bublé como Luisana Lopilato compartieron sus emotivas palabras en sus respectivas cuentas. Primero lo hizo el candaniense y luego lo hizo la actriz argentina.

Michael Bublé y Luisana Lopilato. (Fuente: Instagram).

“Hoy celebro un año desde que llegaste a este mundo y me cambiaste la vida. No puedo no emocionarme acordándome de cada uno de tus primeros logros, tus primeras sonrisas, tus primeros pasos, tus risas contagiosas”, comenzó diciendo Lopilato.

“En este día tan especial, quiero que sepas cuánto te amo y contarte lo agradecida que estoy por tenerte. Feliz primer cumpleaños, Cielo. ¡Te amamos muchísimo!”, remarcó la actriz.

Michael Bublé y Cielo. (Fuente: Instagram).

Michael Bublé y Cielo. (Fuente: Instagram).

Bublé fue mucho más corto en su mensaje, pero sin sacarle emotividad y dulzura. “Es increíble cómo alguien entra en tu vida un día, y no puedes imaginar cómo viviste sin ellos. Feliz primer cumpleaños, Cielito”.

Luisana Lopilato una fashionista que todo que queda bien

La actriz compartió de forma reciente un par de imágenes que deja en evidencia su ingenio y creatividad para llamar la atención de sus seguidores. Lopilato también dejó en claro que así se ponga una bolsa de consorcio, va lucir espléndida y regia.

“Acá, bien casual. ¿Les gusta?”, comentó la actriz en su posteo al lucir, con mucha clase y glamour, una almohada de su casa. Para hacerla realmente vestible y una pieza de lujo, la fijó a su cintura con un cinto Gucci. ¡Diosa!

Luisana Lopilato. (Fuente: Instagram).

Luisana Lopilato. (Fuente: Instagram).

Los fans de Luisana Lopilato quedaron en shock al ver semejante creatividad. Una mezcla de lujo y sencillez que mostró la belleza de la actriz con solo una almohada hecha un vestido corto de escote bandeja de honor en 4D.