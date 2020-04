Las divas argentinas de más de 70 años enojadas por el nuevo permiso de circulación

El gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta anunció que a partir del lunes 20 los adultos mayores de 70 años que vivan en el ámbito de ciudad deberán tramitar un permiso de circulación obligatorio y específico para poder salir a la calle.

La medida generó un sinfín de opiniones. Y si bien desde el gobierno porteño se puso de manifiesto que los adultos mayores son considerados el grupo de mayor riesgo de contagio ante el COVID-19; las famosas mayores de 70 se manifestaron en contra y muchas eligieron las redes sociales para protestar.

En esta línea, Moria Casán, Nacha Guevara, Leonor Benedetto, Graciela Borges recurrieron a sus redes para hacerse escuchar. Claro, que todas mantuvieron sus estilos bien diversos.

Por su parte, Nacha Guevara publicó en su cuenta de Instagram dos imágenes: en una se la puede ver haciendo “fuck you”, y en la otra posando sugerente e ironizando con sus palabras.





Fiel a su estilo, Moria Casán compartió la imagen de Nacha y escribió: “Paaar favaaaaar, me estoy por masturbar en el bidet, llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo #MeAmor”



Pero luego compartió una postal notablemente editada en la que le habló directamente a Larreta: “Me falta el bozal sanitario Horacito LARRETA, puedo salir? Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir?”



Siguiendo la línea, Graciela Borges también posó haciendo “fuck you” y escribió: “Gracias @nachaguevaraoficialok PERMISO PARA SALIR A LOS DE MÁS DE 70???? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. #yomequedoencasa #quedateencasa Todos deben ser responsables y quedarse en casa !!”.



En cuanto a Leonor Benedetto decidió escribir una extensa carta al Jefe de Gobierno de la Ciudad: “Querido Horacio: Qué pasó? Veníamos bien!. Tomando medidas atinadas, en contacto permanente con el presidente y con su equipo sanitario, hasta aquí todo bien, y de repente un disparate autoritario y paternalista rayano en ideologías que no te quiero atribuir! Por eso me pregunto qué pasó? Alguien te lo sugirió y sin fijarte lo que firmabas lo aceptaste como bueno? ¿También le gustó al presidente? Entonces esta carta debería ser con copia a Alberto Fernández”.

Enseguida continuó: “Te aseguro que no quiero dudar de las buenas intenciones de los que nos gobiernan, entonces tengo que pensar que están durmiendo poco, o que están mal asesorados. Sí, ya sé que hay mucho inútil en los equipos de gobierno, pero querido Horacio el que pone la cara sos vos y a vos te van a caer las balas. Eso sin pensar en los inconvenientes que conlleva una medida semejante. Por ejemplo, si Mirta Legrand quisiera retomar la conducción de su programa, tendría que consultarlo con vos o llamar para pedir permiso? Y quiero dejar sentado que agradezco lo de los voluntarios, sobre todo se lo agradezco a los que se anotaron para tal fin, aunque reconozco que la idea de contarle a un desconocido cuáles son mis necesidades me frena un poco”.

Ya casi despidiéndose aseguró: “No quiero atosigarte con mis dudas pero quiero preguntarte … ¿Cómo debería ser la vida de Tomás Abraham, de Santiago Kovadloff, de Beatriz Sarlo, Graciela Fernández Meijide?. ¿Si quiere ir al Malba, Eduardo Constantini tiene que llamar al 147 cada vez? ¿Y algunos integrantes de la Corte Suprema?. Yo tengo más de 70 pero no me pongo en la lista porque mis únicas necesidades insatisfechas en este momento sería comprarme un libro, aunque ya sé que los libros no están en la lista de artículos de primera necesidad”.

Y finalmente cerró: “Te deseo que vos y tu familia se encuentren bien. Y un abrazo a tu madre por la que siento real aprecio. A propósito, qué piensa ella?. Atentamente

Leonor Benedetto P/D. Reculá Horacio, todavía estás a tiempo”.