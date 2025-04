Las confesiones de Noelia Marzol: depresión preparto, crisis de pareja y terapia

Noelia Marzol, depresión preparto y crisis de pareja. Una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, compartió abiertamente sus experiencias de vida, tanto las buenas como las difíciles. Aunque su carrera está llena de desafíos y crecimiento constante, la bailarina y actriz no teme hablar de sus vivencias personales, especialmente sobre su familia y la maternidad.

En una reciente entrevista con Tattiana Schapiro, sorprendió al confesar que, a pesar de haber formado una familia, nunca había soñado con casarse ni ser madre. Sin embargo, la vida la llevó por ese camino y, como ella misma describe, ha vivido momentos de felicidad, pero también de oscuridad.

Durante la conversación, la artista relató cómo vivió sus embarazos, compartiendo detalles sobre la llegada de sus dos hijos, Donatello y Alfonsina. Sobre su primer embarazo, con Donatello, la actriz recordó: “Con Dona tuve un embarazo muy lindo y mi relación con todo lo que tiene que ver con la maternidad fue hermosa. Después, a medida que fue creciendo, eso se fue incrementando. Cuando empezó a expresarse el amor fue instantáneo y progresivo”. Sin embargo, su experiencia con Alfonsina fue muy diferente, como ella misma lo expresó. “Con Alfi tuve un embarazo horrible, tuve un período de depresión preparto. En vez de después del parto, a mí me agarró antes de parir, estuve muy mal. La panza era muy molesta, me sentía muy mal con el embarazo y llegó un día que tuve que decirle al médico ‘necesito que me saques a Alfonsina’”.

Noelia Marzol y familia. Instagram

La maternidad y los desafíos de la vida familiar

Marzol continuó describiendo cómo su vínculo con Alfonsina fue complicado durante el embarazo, pero siempre dejando claro que, a pesar de las dificultades, su amor por su hija nunca estuvo en duda: “Sentía que estaba generando un vínculo y, que no se malinterprete porque yo a mi hija la amo, pero necesitaba que estuviese fuera de mi cuerpo. Sentía que me estaba haciendo mal a mi salud, no estaba pudiendo con mi vida, no era feliz, no lo estaba disfrutando y ese parto lo indujimos”.

En cuanto a su vida personal y familiar, Marzol también habló de la relación con su esposo, Ramiro Arias, y de cómo la llegada de sus hijos alteró la dinámica de su matrimonio. “Ahora estamos haciendo terapia de pareja, nos cuesta mucho encontrar el momento para estar solos o para, una pavada, mirar una película, ir a cenar, cosas simples”, confesó la actriz. Esta reflexión sobre los desafíos que enfrentan como pareja, especialmente con los cambios que trae la paternidad, fue un tema recurrente en la charla con Infobae, donde destacó lo importante que ha sido para ambos la terapia.

Crisis y terapia: un camino hacia la reconciliación

Marzol también compartió un episodio difícil en su relación con Ramiro. Recordó que en un momento, después de una crisis importante, decidieron buscar ayuda profesional. “En Córdoba tuvimos una crisis muy grande en la que estuvimos muy mal como 10 días. Ahí decidimos hacer terapia y ahora estamos…, o sea, nunca hubo falta de amor o deseo de separarnos”, relató.

La crisis que atravesaron los llevó a tomar decisiones importantes para mejorar su relación. “Tuvimos una crisis grande y dejamos de salir porque ya no tenía ningún sentido, salíamos para pelear y dijimos ‘no, dejemos de salir un tiempo, tratemos de arreglar esto y vemos qué pasa’”, recordó Noelia.

La terapia de pareja resulta fundamental para superar las dificultades que enfrentan, especialmente en cuanto a las diferencias sobre cómo criar a sus hijos. “Nos está haciendo muy bien, nos costó justamente arrancar porque teníamos miedo de que todo esto termine siendo motivo de separación o el desenlace”, comentó.

Y añadió una reflexión profunda sobre el proceso: “Está bueno que haya una mediadora y también, sobre todo, las peleas que tenemos tienen que ver con la crianza de los nenes, como que él piensa una cosa y yo pienso otra completamente diferente y ponernos de acuerdo es muy complicado”. (Con información de Infobae)