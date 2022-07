Lali explicó el motivo por el que eligió el pop para su carrera

Lali contó los pormenores de su inclinación por el pop para sus canciones, en el marco de una crisis de identidad de los 30 años que la cantante argentina explica.

Si bien Lali no desconoce que géneros como el reggaetón y el trap le gustan, los cuales probó en discos como “Brava” y “Libra”, reconoció que no podía hacer otra cosa que no sea pop.

“Es el pop que siento el de los 90 y principios de 2000. Yo soy re eso. Yo bailé toda la vida eso. Me define bastante. Traer eso a algo moderno es un poco el flash de este disco. Porque, aparte, todo ese sonido va a volver. Viste que todo es cíclico”, contó la cantante argentina en una entrevista con Rolling Stones.

Asimismo, destacó como influencia “Blackout”, el disco que Britney Spears lanzó en 2007, al señalar que “siempre” pensó en eso cuando pensó en encaminar su búsqueda artística.

“Yo no sabía quién era musicalmente. Había hecho cosas infanto-juveniles, Teen Angels y estos productos de tele que tenían música, que a mí me enseñaron todo: la experiencia de un escenario detrás de otro, las giras, todas esas bizarreadas las viví gracias a esos proyectos televisivos, que me dieron la confianza para que un día me metiera en un estudio a grabar mi música y que no me pareciera ajena esa situación”, cerró Lali.