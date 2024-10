Lali estuvo con Susana y habló de todo

Lali Espósito estuvo en el living de Susana donde habló de todo. Con un sensual outfit, la artista deslumbró al público presente y rompió el rating de la noche, siendo la entrevista más vista hasta la fecha.

Uno de los temas más picantes de la noche fue cuando la conductora le consultó sobre su relación con Pedro Rosemblat, que es el hijo de Marcela Amado, exmodelo y asesora de la diva desde hace tres décadas.

“Yo quiero decir que, a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con ella. Nunca hemos discutido por política. Un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le respondí”, aseguró Susana sobre su relación con la suegra de Lali.

Por su parte, Lali respondió: “Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido, a mí me parece bien. Disfruto de discutir de política con amigos. Y discutir no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal, y lo mío bien”.

Respecto a su relación con el streamer opositor, aseguró: “Estoy enamorada, Susana, ¿qué te voy a decir? He tenido novios fantásticos y él es el amor de mi vida. Es espectacular. Estoy pasando un momento relindo”.