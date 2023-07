Lali Espósito sorprendió a todos luego de revelar su particular fobia

Lali Espósito probablemente atraviese uno de los mejores momentos de su carrera artística. Ya se ha consagrado en Argentina, su país natal, como una de las referentes del pop, y ahora llegó el turno de presentar su talento en una larga y exigente gira por Europa.

Pero en medio de sus shows se hizo un tiempo en su atareada agenda para presentarse en el programa español “Reyes del Palique”, y además de anticipar nuevos detalles de su espectáculo, se ahondó en un tema muy pocas veces hablado antes: ¿cuáles son las fobias y temores de Lali Espósito?

Lali Espósito. Fuente: (Instagram).

La particular fobia de Lali

“Hay una Wikipedia para los fetichistas de los pies” fue el comentario que desató el tópico fobias. Albert y Raquel, conductores del programa, le revelaron a la cantante argentina de pop que existe en internet una recopilación de fotos de sus pies que asciende a los millones de ejemplares.

“Estás tocando un tema sensible” remarcó Lali Espósito, revelando por primera vez un particular temor de su cotidianeidad: “Soy una fóbica de los pies. Amo los zapatos pero no lo que llevan dentro”. «Creo que no sabes la cantidad de fotos que aparecen tuyas» remarcaron los conductores ante la incredulidad de su invitada estrella.

Lali Espósito. Fuente: (Twitter).

“Lali Tour”: comienzo accidentado

El pasado viernes 23 de junio Lali Espósito dio inicio a su gira por suelo europeo, presentando su último disco y sus mejores hits. La primera parada fue en Vienne, Francia, con un debut un poco magro. Los inconvenientes de sonido se hicieron presentes en su show y la cantante no ocultó su malestar. “La pasé como el or** por problemas técnicos y de sonido” escribió en su cuenta de Twitter.

Lali Espósito. Fuente: (Instagram).

Pero dio vuelta la página y en sus siguientes presentaciones en Basilea, Suiza y Valencia, España, se reivindicó y le regaló a sus fanáticos el increíble show que está acostumbrada a realizar. Italia, Polonia y distintas ciudades españolas son los siguientes destinos de la artista argentina que triunfa por el mundo.

Lali Espósito. Fuente: (Instagram).

Lali Espósito es una asidua usuaria de sus redes sociales, en especial de su Instagram. Allí comparte divertidos momentos junto a sus seres queridos, pero también para replicar postales y videos de sus fanáticos luego de cada uno de sus shows. Ya se consagró en Argentina, y lejos de conformarse regala sus performance alrededor del mundo.